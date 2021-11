Wat vind jij: Een lockdown voor ongevaccineerden is een goed idee

In Oostenrijk is de lockdown ingegaan voor iedereen die niet gevaccineerd is, of in het laatste half jaar is genezen van covid. Dat betekent dat naar schatting twee miljoen Oostenrijkers van 12 jaar en ouder niet de deur uit mogen, behalve voor noodzakelijke boodschappen, om naar het werk of naar school te gaan, of om medische redenen.