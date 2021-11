GGD Drenthe begint vrijdag aan boosterprikken

Het is deze week alle hens aan dek voor de GGD Drenthe. Het is druk met testen en vaccineren, en deze week begint de gezondheidsdienst ook met de boosterprik: een derde vaccinatie om de werking van het vaccin te versterken.

"Het is flink aanpezen. Maar iedereen krijgt er ook weer energie van om voor de booster alle voorbereidingen te doen. De schouders eronder, dat gevoel heerst vooral", zegt Paulien Nienhuis. Ze is projectleider van de test- en vaccinatiecentra van de GGD.

Meer ruimte nodig voor boosters

Dat die boosterprik eraan komt heeft gevolgen voor de manier van werken in de vaccinatiecentra. De oudere doelgroepen komen als eerste langs. "Die hebben wat meer ruimte nodig. Denk aan scootmobielen, rollators en rolstoelen." Daar kan de GGD deze week aan werken, want het zetten van de boosterprik begint vrijdag.

"Vanaf woensdag landen de brieven met een uitnodiging op de mat. In die brief staat een telefoonnummer voor een afspraak."

Drukte blijft

Heel rustig is het bij de GGD nog niet geweest, sinds de corona-uitbraak. "Vooral na de persconferenties zag je telkens weer een piek bij het vaccineren. En de afgelopen weken is het met testen ook heel erg druk", aldus Nienhuis. Toch is het volgens haar nog bij te benen. "In principe krijg je binnen 24 uur de uitslag van een test. Maar we merken ook dat het hier en daar piept en kraakt omdat het zo ontzettend druk is."

Door de drukte is het aan te raden een afspraak te maken voor een test. Zonder afspraak kun je nog wel langskomen, maar wie wel een testafspraak heeft gaat voor. "Ik was van de week op een testlocatie, en toen zaten er twaalf mensen zonder afspraak. Dan kan het best zijn dat je een half uur tot een uur moet wachten."

Dat heeft ook gevolgen voor het bron- en contactonderzoek. De GGD probeert zo telkens te achterhalen waar een coronabesmetting vandaan komt, en in kaart te brengen wie er in contact is geweest met de positief geteste. "Op dit moment is het zo dat mensen met een positieve uitslag zelf hun contacten informeren."