Op de in 1976 verschenen langspeelplaat Desire van Bob Dylan speelde violiste Scarlett Rivera een belangrijke rol. Hij had haar opgepikt in Greenwich Village, de artiestenwijk van New York. Bijna hetzelfde gebeurde met Ilana Katz Katz, alleen was het niet in New York maar Boston en was het bluesgitarist Ronnie Earl die haar daar opmerkte terwijl ze speelde op de perrons van de ondergrondse. In my mind is haar vierde album met veel bluesgeorienteerd materiaal.