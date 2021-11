Muzieklijst Harry's Blues 14 november 2021

Stacey Mitchhart is het vaste huisorkest in de Bourbon Street Blues en Boogie Bar in Printers Alley in Nashville. En hoewel Nashville meer country dan blues is voelt hij er zich wel thuis. Maar de invloeden van New Orleans zijn duidelijk aanwezig. Bijvoorbeeld in Basin street blues, een nummer dat Louis Armstrong in 1928 opnam en wereldberoemd is geworden. Mitchhart bracht zijn eerste album in 1993 uit en is nu een dozijn albums verder. Het album Printers Alley is genoemd naar een beroemde buurt in Nashville waar vroeger de uitgevers en drukkers en vormgevers hun zakenpanden hadden en dat nu een uitgaanscentrum is.