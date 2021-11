Geen problemen in Drenthe door vroege horeca-sluiting

De vroege horecasluiting heeft in Drenthe geen problemen veroorzaakt. Van protesten is voor zover bekend geen sprake, zegt Ton Duivenvoorden. Hij is van de Koninklijke Horeca regio Drenthe.

"Ik heb niet gehoord van ondernemers die tegen alle regels in open zijn gebleven. Er zijn er ongetwijfeld wel geweest, maar wij hebben ook afspraken met handhavers dat we rustig dit weekend in zouden gaan om te kijken wat er ging gebeuren. Ik denk dat dat heel goed verlopen is in Drenthe", aldus Duivenvoorden.

De vroege sluiting heeft uiteraard wel gevolgen voor de horeca. Restaurant Narline in Zuidwolde denkt de helft van de omzet te verliezen, hoewel het restaurant wel een afhaalservice is begonnen. Duivenvoorden is general manager van Van der Valk in Emmen en zegt eenzelfde omzetverlies tegen te komen. "Dat gaat in één keer heel hard."

Gasten kunnen in restaurants wel vroeger komen eten, zodat ze om acht uur 'klaar zijn'. "Maar je moet je gasten toch een vaste plaats geven, en alle buffetten zijn het afgelopen weekend geannuleerd. Dan heb je het toch over drie- tot vierhonderd personen."

Steun hard nodig

De ondernemers in de horeca hopen op steun van de overheid om het omzetverlies op te kunnen vangen. "Meneer Rutte heeft vrijdag wel gezegd dat er een compensatieregeling zal komen, dus we wachten met smart hoe die eruit gaat zien", zegt Duivenvoorden. Morgen praat Koninklijke Horeca Nederland met premier Rutte en minister Grapperhaus. Maar dat is geen enkele garantie. "Ik ga daar niet zo heel veel van verwachten."

Duivenvoorden snapt dat er maatregelen nodig zijn om de druk in de ziekenhuizen te verlichten. "Uiteindelijk moeten we wel de zorg kunnen waarborgen. Maar ook de sector mag niet omvallen. Als er niet snel maatregelen komen om de horeca 100 procent te steunen, gaan we toch echt heel rare dingen zien in het land." Er is haast geboden, besluit Duivenvoorden.