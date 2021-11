Eerste zege Bareveld, Zandpol incasseert dozijn tegengoals

In het zondagvoetbal stond er gisteren een aantal inhaalduels op het programma. De meest in het oog springende uitslagen waren die van vv Bareveld en vv Zandpol. Bareveld, tot gisteren hekkensluiter in de 4e klasse C, boekte de eerste zege van het seizoen. Zandpol kreeg niet voor het eerst een flink pak slaag in de 5e klasse D. Bij JVV verloor de Drentse club met 12-1.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse A stond er een complete reguliere speelronde op het programma, al kwam koploper vv Hoogeveen niet in actie vanwege een aantal corona-besmettingen in de selectie van de Drentse club.

Wel speelden vv Emmen en Alcides. Emmen verloor op eigen veld met 4-1 van Be Quick 1887 en Alcides speelde gelijk tegen Purmersteijn (2-2).

1e klasse F

In de 1e klasse F werd het restant van Germanicus - GOMOS gespeeld. In Coevorden stonden er nog twintig minuten op de klok, bij de stand 2-1. Daar kwam geen verandering meer in. Wel werden er nog twee rode kaarten getrokken door scheidsrechter Arends. Kain Hoogeveen van Germanicus en GOMOS-invaller Jeffrey Krul maakten de volledige twintig minuten niet vol, na een judogevecht die eindigde in een ippon.

Lees het verslag van het restant in Coevorden hier.

Door de zege van Germanicus is het dringen geblazen in de top van de 1e klasse F. Liefst vijf ploegen staan op slechts één verliespunt van elkaar.

4e klasse C

vv Bareveld slikte tot nu toe al zes nederlagen op rij, maar gisteren lukte het dan eindelijk. Op eigen veld werd er met 2-1 gewonnen van Farmsum. Daardoor klimt de Drentse club meteen twee plekken op de ranglijst, van 13 naar 11, met nu 3 punten uit 7 duels.

5e klasse D

Het gaat niet goed met vv Zandpol in de 5e klasse D. De Drentse club is niet alleen hekkensluiter in die klasse, maar incasseerde in de eerste vier competitieduels ook al 21 treffers. Daar kwamen gisteren 12 bij, want op bezoek bij JVV ging Zandpol met 12-1 ten onder.

Wie anders dan Stefan Knuppe redde, bij 5-0, nog de sportieve eer voor de gasten.

Samen met Erica'86 (zaterdag 5e klasse F) is Zandpol de meest gepasseerde club van Drenthe. Bij beide clubs staat de teller op 33, al deed Erica'86 daar één duel meer over.