Moordzaak uit 2008 heropend: tweetal vast voor moord op vrouw uit De Blesse

De 52-jarige Klijnstra werd op 23 juni van dat jaar door haar familie dood gevonden in haar woning in het Friese dorp De Blesse, niet ver van de grens met Drenthe vandaan. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen.

De 39-jarige Heerenvener was in 2009 al eens aangehouden als verdachte in de zaak, maar door gebrek aan bewijs leverde dat verder niets op. Hij is op 26 oktober dit jaar opnieuw aangehouden nadat hij zelf bij de politie was langsgegaan om een verklaring over het voorval af te leggen. Naar aanleiding van die verklaring stelde de politie een nieuw onderzoek in, waarna op 9 november ook de man uit Wolvega werd aangehouden. De twee zitten voorlopig vast.

'Man uit Franeker heeft moord gepleegd'

Er was in 2008 ook een 50-jarige man uit Franeker in beeld als verdachte voor de moord op Klijnstra. De politie wilde hem enkele dagen na de moord aanhouden, maar de man pleegde zelfmoord voordat de politie zijn woning kon binnendringen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij de moord gepleegd heeft.

In 2013 werd het onderzoek naar de moord op Klijnstra heropend. Toen werd ook een verdachte aangehouden, maar die werd vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Het onderzoek uit 2013 leverde volgens de politie destijds verder niets op.