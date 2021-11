Eerste asielzoekers nemen intrek op Meppeler asielboot

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft flink wat werk verricht om de boot in gereedheid te brengen. Zo zijn de hutten voor de bewoners ingericht, is er ook ruimte klaargestoomd waarin informatie wordt verstrekt en zijn er werkplekken voor het personeel van het COA.

Geen kinderen

Op de boot worden in verband met de veiligheid geen kinderen ondergebracht. Volgens Grietje Lok van het COA vormt het water voor hen een te groot gevaar, maar ook is de nabijgelegen weg erg druk en dus niet zonder risico. Voor de veiligheid is verder het bovendek van de boot niet bereikbaar en rond de boot staan dranghekken, zodat niet iedereen zomaar aan boord kan komen.

De asielboot in Meppel gezien vanaf de kade (Rechten: Marcus Siebes/RTV Drenthe)

Mannen

In eerste instantie worden er 38 mannen op de Meppeler asielboot ondergebracht. Dat aantal wordt later uitgebreid tot 98. Het gaat om vluchtelingen die afkomstig zijn uit Syrië en Jemen. Om ze wat dagbesteding te bieden is er contact gezocht met voorzieningen in Meppel, zoals verenigingen.

Enkele omwonenden van de asielboot gaven eerder tijdens een informatiebijeenkomst aan zich enige zorgen te maken over de opvang van de asielzoekers op de boot. Zo was een buurman niet te spreken over het feit dat er zomaar een boot voor zijn deur komt te liggen en gaven andere buurtbewoners aan dat het in hun ogen echt nodig is dat de daginvulling van de vluchtelingen goed is geregeld.

Noodsituatie

Burgemeester Richard Korteland noemde de opvangboot eerder een 'noodsituatie'. Meppel wil op deze manier vooral de opvang in Ter Apel een beetje lucht geven, want die zit propvol. De opvang van asielzoekers op de boot in Meppel duurt tot 1 april en dat is wat de gemeente betreft ook echt de einddatum.