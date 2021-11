LEF! haakt af bij verkiezingen: 'LEF! was toe aan Emmen, maar kennelijk niet andersom'

De fractie LEF! doet niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De afgelopen jaren lukte het de Emmer partij niet om de basis in de gemeenteraad te vergroten. In het twaalfjarig bestaan bleef het maximum aantal zetels hangen op twee.

Tijdens de laatste verkiezingen in 2018 ging LEF! nog tevergeefs voor vier plekken in de raad. "Die klap toen zijn we niet te boven gekomen", reageert partijvoorzitter Albert Eising bij ZO!34. De handdoek werd toen nog niet in de ring gegooid, omdat de fractie een morele verplichting voelde om hun kiezers te dienen. Met het einde van deze raadsperiode in zicht, wordt nu wel de knoop doorgehakt. "Het is wat het is. We moeten gewoon de realiteit accepteren: LEF! was toe aan Emmen, maar Emmen nog niet aan LEF!"

Teleurgesteld

Eising kan zelf niet helemaal de vinger leggen op waarom de boodschap van zijn partij niet voldoende geland is bij de Emmer bevolking. "Bij de oprichting had ik het gevoel dat we echt iets nieuws hadden neergezet. Ik ben daarom ook enigszins teleurgesteld in de kiezers. Ons verhaal werd als fantastisch ervaren. Vervolgens wordt er in het stemhokje toch anders gekozen." Volgens Eising heeft de fractie in de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald. "Als het niet lukt, dan houdt het op."

Lang in de spiegel gekeken

Fractievoorzitter Jenneke Ensink steekt de hand in eigen boezem wat betreft het besluit. "We hebben onze boodschap niet goed over de bühne weten te krijgen. Terwijl we heel zichtbaar zijn geweest, vooral in de wijken." (zie kader)

In de aanloop naar maart is er daarom hard en lang in de spiegel gekeken. "Als je zoveel gas geeft en het loont, dan moet je wel." De versnippering in het huidige politieke landschap heeft ook meegespeeld. "Momenteel zijn er veel kleine partijen. Voor het politieke proces is dat geen goede ontwikkeling. Hoe meer je er hebt, des te geringer de slagkracht."

LEF! doet de deur overigens niet definitief op slot. Deelname aan de verkiezingen in 2026 wordt daarom niet uitgesloten. "LEF! is een mooie beweging met daaromheen een fijne groep mensen. Dat gooien we niet zomaar overboord." Ensink en Leutscher blijven in ieder geval tot aan de verkiezingen deel uitmaken van de raad.