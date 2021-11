Ina en Eugene krijgen van alle kanten steun na week vol tegenslagen: 'Hartverwarmend'

Door de brand zagen de twee allerlei dierbare bezittingen letterlijk in rook opgaan. Daarnaast hadden ze ineens ook geen dak meer boven hun hoofd. Links en rechts werden er al snel acties opgestart om het stel een hart onder de riem te steken. Inmiddels is er een vervangende woonruimte gevonden, doneerden mensen kleding en werd er een inzamelingsactie op poten gezet.

Iedereen maakt weleens tegenslag en ellende mee, maar de twee Emmenaren kregen vorige week in korte tijd wel heel veel op hun bordje. Dinsdag waren Ina en Eugene nog aanwezig bij de crematie van Ina's vader. "Vervolgens kom je thuis en dan staat je huis in lichterlaaie", blikt Ina terug bij ZO!34. "Het valt gewoonweg niet te bevatten. Het dringt nu pas tot ons door dat we alles kwijt zijn. Bizar en niet voor te stellen."

Vriendjes gered

Geluk bij een ongeluk was dat hun honden gered konden worden van een tragische dood. Hun drie chihuahua's waren al uit huis gehaald, maar hun Westpointer rende terug de woning in bij een poging om hem in veiligheid te brengen. Daarop ging Eugene de brandende woning in om de hond met gevaar voor eigen leven alsnog in veilige haven te brengen.

"Ze waren eerst binnen blijven zitten, totaal in paniek. Gelukkig zijn onze vriendjes allemaal gered", aldus een opgeluchte Ina.

Meterkast

De oorzaak van de brand bleek te zijn ontstaan in de buurt van de meterkast. De temperatuur was daar zodanig hoog opgelopen, dat alles smolt, met de brand tot gevolg. Twee dagen later breekt er opnieuw brand uit in de woning. De hitte was blijven hangen in een latexlaag in een matras, met een nieuwe brand tot gevolg. Zaterdag werd het huis bovendien ook nog eens geplunderd door dieven.

Inmiddels verblijven Ina en Eugene bij haar moeder in Emmen, nadat zij enkele dagen doorbrachten in hotel Ten Cate. "Mijn moeder is net weduwe geworden. Hoe vreemd is het dat zij moet verwerken dat haar man is overleden en dat je kind ineens geen huis meer heeft. Het verdriet loopt hier dwars door elkaar heen en dat is best ingewikkeld, kan ik je zeggen."

'Om stil van te worden'

Ondanks alle tegenslagen, wordt alweer vooruitgekeken naar betere tijden. Ina verwacht dat vanmiddag een handtekening te kunnen zetten onder een huurcontract voor een vervangende woning. Verschillende collega-winkeliers hielpen het stel al aan kleding.

"Prachtige dingen, maar ook hard nodig. We hebben helemaal niets meer. We vinden het fantastisch dat mensen doneren. Het is bijzonder. Om stil van te worden", somt Ina op, gevolgd door een voorzichtige glimlach.

Morgen wacht nog een moeilijk moment. Samen met iemand van de verzekering bezoekt het stel hun door brand geteisterde woning. Ina ziet op tegen de aanblik van hun verwoeste stulpje. "Het wordt een zware dag."

Voorzitter Willem Meijer van Het Oude Centrum. Op de achtergrond La Piedra, de winkel van Ina. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)