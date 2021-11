414 positieve coronatests, 2 ziekenhuisopnames en 1 dode

Dat is het hoogste aantal positieve testuitslagen in Drenthe sinds het begin van de coronapandemie. Kanttekening is dat het aantal van vandaag hoger uitvalt vanwege een storing afgelopen weekend. Gisteren werden nog 306 nieuwe gevallen gemeld, een dag ervoor ging het om 330 besmettingen. In Drenthe kwamen in de afgelopen zeven dagen elke dag gemiddeld 305 positieve testuitslagen bij.

Uit de cijfers blijkt dat twee inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen in het ziekenhuis liggen. Een coronapatiënt uit de gemeente Coevorden is overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn sinds het begin van de coronacrisis in Drenthe ruim 46.000 positieve testuitslagen gemeld. Verder zijn bijna 700 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en zijn 377 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 15-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1861 (+12) 8 21 Assen 5269 (+62) 74 15 Borger-Odoorn 2120 (+24) 36 (+1) 16 Coevorden 3900 (+22) 63 33 (+1) Emmen 12065 (+85) 199 86 Hoogeveen 6236 (+47) 88 (+1) 42 Meppel 3157 (+43) 35 32 Midden-Drenthe 2692 (+25) 41 32 Noordenveld 2369 (+25) 35 26 Tynaarlo 2252 (+25) 27 25 Westerveld 1416 (+21) 19 22 De Wolden 2689 (+17) 39 27 Onbekend 119 (+6) 0 0

Landelijk

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn landelijk ongeveer 19.200 positieve coronatests geregistreerd. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vandaag gezegd tegen een commissie van de Tweede Kamer.

Het cijfer valt hoger uit door de storing in het weekeinde. Het aantal van 19.200 zou een nieuw record zijn. Afgelopen donderdag en vrijdag waren er meer dan 16.000 positieve tests. Dat is tot nu toe het record.

Met de circa 19.200 positieve tests van maandag erbij zouden er in de afgelopen week bijna 102.000 besmettingen aan het licht zijn gekomen. Gemiddeld waren er dan ruim 14.500 positieve tests per dag afgelopen week. Het zou de eerste keer sinds het begin van de epidemie zijn dat het weektotaal boven de 100.000 uitkomt.