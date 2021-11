Al een lijstje klaar? Stem nu ook voor de Drentse Doezend

Wat zijn jouw favoriete nummers aller tijden? Is dat bijvoorbeeld Stairway to Heaven van Led Zeppelin, of Sultans of Swing van Dire Straits? Of ga je toch voor Op Fietse van Skik, of misschien wel Idioot van Mooi Wark? Alles is mogelijk in de Drentse 1000.

Je kan vanaf nu stemmen! De stemperiode gaat niet ongemerkt voorbij in onze provincie. Zo rijdt er een speciale stembus door de provincie en bekende provinciegenoten maken de komende tijd hun muzikale voorkeur bekend op Radio Drenthe.

Via drentse1000.nl kan iedereen zijn of haar favoriete nummers nu al doorgeven. Van 25 tot en met 31 december wordt 'dé muzieklijst veur en deur Drenthe' uitgezonden op Radio Drenthe. In radiorubriek Op Tjak gaan Aaldert Oosterhuis en Robbert Oosting langs bij bekende Drenten die een nummer uitlichten of toelichting geven op hun volledige lijst.

Drentse 1000 Dorpentour

Vanaf vrijdag trekt een week lang, met uitzondering van zondag, een speciale stembus de provincie door. Deze touringcar trekt vrijdag richting Emmen met stops op verschillende plekken in de zuidoosthoek van Drenthe. Via DagTV kun je thuis live meekijken met wat er gebeurt in de bus. Inwoners kunnen buiten bij de bus hun stem uitbrengen, krijgen mooie goodies cadeau en vertellen waarom zij op Jannes, U2 of Belle Perez stemmen.

Uiteraard worden in en rond de stembus de coronamaatregelen in acht genomen. Op zaterdag 20 november is de regio Roden aan de beurt, op maandag gevolgd door Hoogeveen. De dagen daarna volgen Coevorden, Zuidlaren, Meppel en Assen.

Wat is de Drentse 1000?

De Drentse 1000 moet de muzikale voorkeur van Drenten laten horen. Het is de eerste keer dat RTV Drenthe deze lijst uitzendt. Na de stemweek wordt de lijst bekendgemaakt, alleen de top-10 wordt nog geheim gehouden. De verwachting is dat meer Drentse artiesten te horen zijn dan in vergelijkbare overzichten, zoals de Top 2000 van het landelijke NPO Radio 2.

Lees ook: