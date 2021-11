Bewoners Calkoenstraat schrikken van vlammenzee: 'Wie doet zoiets?'

Eén van de slachtoffers is Frits Westenbrink. Hij woont in de flat langs de Calkoenstraat en zag zijn auto in vlammen opgaan. "Vannacht om drie uur werd op mijn deur gebonkt. Ik zag in de verte al wat licht door de ramen heen. Dus ik deed de deur open en ik zag de vlammen. Geroepen werd dat ik mijn auto snel moest verplaatsen voordat het te laat zou zijn. Dus ik pakte mijn sleutels, maar toen was de auto al niet meer te redden."

'Wie doet nou zoiets?'

Toen de brandweer arriveerde moesten de bewoners uit voorzorg de woning verlaten. De auto's zorgden inmiddels voor flink wat rook. "De brandweer is vervolgens nog meer deuren langsgegaan om iedereen naar buiten te halen", vertelt Westenbrink. "De vlammen sloegen heel snel over van auto naar auto. Als ze iets dichterbij hadden gestaan, had het vuur over kunnen slaan op de flat. Wie doet nou zoiets"?

Buurvrouw Anita Oostindiën woont op de begane grond en heeft uitzicht op de parkeerplaats. Haar hond begon 's nachts te blaffen. Op dat moment wist ze dat er iets niet in de haak was. "Ik hoorde een harde knal. Toen ben ik buiten gaan kijken. De middelste auto stond in de fik. Voordat ik het wist had ik al 112 gebeld."

De auto van Oostindiën stond geparkeerd naast de vlammenzee. Haar man heeft de auto nog snel weg kunnen halen. "Vervolgens kwam de brandweer en ben ik langs de deuren gegaan om mensen naar buiten te halen", vervolgt ze. "Er slapen kindjes boven. Dan gaat de aandacht daar direct naar uit. Ik ben heel erg geschrokken, want het is niet een auto, maar het zijn er vier."

'Een heel gedoe'

Westenbrink is de hele ochtend al druk geweest met de verzekering. Nu is het wachten op het sporenonderzoek van de politie. "Daarna kan de hele reutemeteut in gang worden gezet", lacht hij. "Eigenlijk duurt het me nu al te lang. Het wordt nog een heel gedoe."

Toch blijft hij rustig onder de situatie. "Dat komt, omdat ik al een tijd niet meer geslapen heb. Zonet nog even op de bank, maar dan word je vrij vlot weer wakker. Het is nog veel te druk in mijn hoofd."

Brandstichting?

Het is de het zoveelste incident in korte tijd in Hoogeveen. Niet alleen het centrum van Hoogeveen wordt getroffen door autobranden, maar ook bewoners in Hoogeveen-Zuid en de wijk Krakeel zijn regelmatig slachtoffer. "Ik denk dat het hier om brandstichting gaat", zegt Oostindiën terwijl ze langs de autowrakken loopt. "Dit kan niet zomaar, ze stonden ook al een poosje stil. Er mag wel meer tegen gedaan worden, want er is nu elke week wel een brand. En aan diegenen die al deze ellende veroorzaakt: stop er alsjeblieft mee."

Westenbrink deelt de mening van mede-flatbewoonster. "Het is aangestoken", roept hij. "Het is zo snel gegaan. Misschien is er wel vloeistof gebruikt? Maar er wordt al gauw gespeculeerd, dus ik doe er voor de rest ook geen uitspraken meer over."

Lees ook: