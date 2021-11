'Roderwolde biedt kans voor bewoners en Rijk in energietransitie'

Een grote opdracht ligt namelijk bij dorpen en buitengebieden, bepleit Kleine. "Niet alleen de grote steden en dichtbevolkte wijken moeten verduurzamen, ook gebieden zoals hier", zegt hij. Daar ligt mogelijk een nog grotere opdracht dan in steden als Rotterdam.

Water uit Schipsloot

Als het aan Energiek Roderwolde ligt, schakelt het dorp over op een warmtenet. Met water uit de Schipsloot (tegenover Molen Woldzigt) kan een warmtepomp voor het dorp én het buitengebied gaan draaien. Een dergelijk warmtenet is prijzig, waardoor een bijdrage vanuit het Rijk meer dan welkom zou zijn.

Naast de aanleg van een warmtenet, wil Energiek Roderwolde huizen in en rondom het dorp beter isoleren. "In de subsidieaanvraag combineren we dus twee dingen: collectieve warmte en goede isolatie", zegt Kleine. "De vorige keer dat we een subsidieaanvraag deden, was de technische uitwerking niet voldoende. We denken dat we met deze aanvraag meer kans maken."

Is het rendabel?

Omdat meer dan de helft van de bewoners in en om Roderwolde zich na een rondvraag achter het bewonersplatform schaarde, denkt Energiek Roderwolde dat het met het draagvlak wel goed zit. "Maar we willen in gesprek blijven met alle bewoners", benadrukt Kleine. "We hebben folders in de bus gedaan en zijn in gesprek geweest. Niet iedereen is direct enthousiast en daar valt wat voor te zeggen."

Volgens Kleine willen inwoners namelijk eerst weten of ze daadwerkelijk baat hebben bij een aardgasvrije wijk. "Kan ik het betalen en is het rendabel, dat zijn de grootste vragen", zegt hij. "Dat zijn we nu dus aan het onderzoeken. Met een subsidie vanuit het Rijk kunnen we professionele ondersteuning krijgen en de opdracht goed in kaart brengen."

Grote stap

De PAW-subsidie zou voor het bewonersplatform goed nieuws betekenen, denkt Kleine. "Dat zou een grote stap zijn, absoluut. Je hebt dan gewoon veel meer middelen en mogelijkheden."

Het bewonersplatform geeft aan hoe dan ook door te blijven gaan met de verduurzaming van Roderwolde en het buitengebied. "We laten ons niet uit het veld slaan", zegt Kleine. "We moeten ons doel voor ogen houden en dat is verantwoord omgaan met energie. Voor zowel de bewoners als het Rijk ligt er een mooie kans in Roderwolde, denk ik."

Roderwolde is een van de drie zogenoemde Energieke Buurten van Noordenveld. Norg-West en Peize-Kortland worden ook gebruikt in deze pilot om wijken aardgasvrij te maken.

