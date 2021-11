Protest tegen schrappen tachtig 'kostbare' woonzorgplekken op 't Ruige Veld

De gemeente Aa en Hunze wil in het natuurgebied, waar al tientallen jaren zorginstellingen actief zijn, geen nachtelijk verblijf meer van zorgbewoners. Die wil rust in het gebied, en ruimte voor de natuur.

Phusis: 'Plekken hard nodig'

Overdag mag er van de gemeente alleen nog maar dagbesteding zijn van zorginstellingen, dat er mensen wonen wil de gemeente niet meer hebben. Stichting Phusis, die er al langere tijd met 24 cliënten zit, heeft grote moeite met het beleid van de gemeente. Volgens zorgbestuurder Bart de Bruin van Phusis zijn de tachtig zorgplekken op 't Ruige Veld juist hard nodig.

"Er zijn nogal wat jongens en meiden die zo kwetsbaar zijn, dat ze een beschermde plek nodig hebben. Alleen al bij Phusis staan er zeventig mensen op de wachtlijst, en van hen komen er dertig uit deze regio. Waar moet je die laten? In wijken hebben woningcorporaties nauwelijks plek voor begeleid wonen, want de druk op de woningmarkt is groot. Als je deze locatie dan ook nog eens wegstreept, dan heb je een groot probleem."

Eén met de natuur

Dat de gemeente na een lange historie van maatschappelijke zorgverlening op 't Ruige Veld, nu ineens de natuur alle ruimte wil geven, en er 's nachts vooral rust wil, daar heeft De Bruin maar weinig begrip voor. "Onze jongens en meiden werken met de natuur. We doen als Phusis op allerlei locaties werkprojecten in de natuur, met kippen, varkens en koeien, samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Onze bewoners zijn één met de natuur. Waarom zouden ze er dan niet kunnen wonen", vraagt De Bruin zich af.

De bestuurder van Phusis is bang dat zijn cliënten de dupe worden van de slechte ervaringen die Aa en Hunze met zorginstelling Altijd Zorg heeft, die een paar jaar geleden zonder zorgvergunning neerstreek op 't Ruige Veld. Over de zorgverlening van deze club ontstond een hoop commotie, omdat die kwalitatief onder de maat zou zijn. Maar bij gerechtelijke uitspraken kreeg de gemeente Aa en Hunze herhaaldelijk een tik op de vingers.

De Bruin: "Ik ben bang dat de gemeente uiteindelijk maar één kans ziet om zich uit een lastige situatie te redden, na alles wat er gebeurd is. En dat is het bestemmingsplan voor 't Ruige Veld wijzigen. Heel jammer hoe het allemaal gelopen is hier. En er valt lastig met de gemeente over te praten. Maar hopelijk helpt mediaton nog, dat traject gaan we nog in."

Van levensbelang

Voor bewoonster Mercedes de Kleine is de woonzorgplek die ze sinds een tijdje heeft bij Phusis op 't Ruige Veld 'van levensbelang', zo vertelt ze. "Ik heb op straat geleefd, op parkeerplaatsen gelegen, maar ben gelukkig door Phusis van straat geplukt en hier ondergebracht."

Mercedes moet er niet aan denken dat haar veilige woonplek straks ineens moet verdwijnen. "Hier kom ik tot rust, ben ik ver weg van alle invloeden, waarvoor ik gevoelig ben. En er zijn zoveel mensen die Phusis op deze locatie kan helpen, je bent er toch om mensen in nood te helpen. Maar dan mag je er ineens om één of andere stomme reden niet langer wonen. Als die mensen ook zelf dakloos zouden zijn geweest zoals ik, en zouden weten hoe het is om op een parkeergarage te slapen, waar al het water om je heen stroomt, dan zouden ze wel anders beslissen."

(Bekijk hieronder de reportage over 't Ruige Veld. Verhaal gaat verder onder de video)

Bezwaar van woningcorporaties

Een petitie van Phusis op LinkedIn en Facebook, voor behoud van de tachtig woonzorgplekken op 't Ruige Veld, is de afgelopen weken 126 keer ondertekend. Verder stuurden ouders van cliënten een bezwaarschrift richting de gemeente. De cliënten zelf, en ook collega-zorginstellingen, kerkelijke organisaties, en woningcorporaties maken bezwaar bij de gemeente Aa en Hunze tegen het wijzigen van het bestemmingsplan van 't Ruige Veld.

Zo willen de woningcorporaties Actium en Woonborg ook niet dat de tachtig woonzorgplekken op 't Ruige Veld verdwijnen. De corporaties hebben al erg veel moeite om voldoende plek te vinden om beschermd wonen mogelijk te maken in woonwijken in de regio Noord- en Midden-Drenthe. Ze hebben te maken met een enorme druk op de sociale huurmarkt, met lange wachtlijsten, en dat wordt er met het schrappen van de locatie 't Ruige Veld niet beter op, zo waarschuwen ze.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Directeur-bestuurder Monique Boeijen van Actium wil de tachtig woonzorgplekken in Rolde niet graag kwijt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Erg jammer'

Directeur-bestuurder Monique Boeijen van woningcorporatie Actium vindt het 'heel erg jammer' als 't Ruige Veld straks verdwijnt als woonzorglocatie voor kwetsbare mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. "In deze categorie zien we echt een grote groep woningzoekenden, die begeleid moeten worden in hun dagelijkse ritme, en waarvoor niet zomaar woningen beschikbaar zijn. We hebben al te maken met een enorme druk op de huurdersmarkt."

Volgens Boeijen zit er onder de groep kwetsbare woningzoekenden bovendien ook een categorie voor wie het beter is dat ze niet midden in een drukke woonwijk geplaatst worden. "Zo'n locatie als 't Ruige Veld, midden in de natuur en toch ook dicht bij de bewoonde wereld, is in zo'n situatie veel beter voor ze. Ik denk vooral dat de bewoners die er nu zitten, daar heel gelukkig zijn. Waarom zou je dat opheffen", vraagt ze zich af.

Ga om tafel

De directeur-bestuurder van Actium zou de gemeente Aa en Hunze 'dringend' willen adviseren om vooral om tafel te gaan met Phusis. "Waarom zou je niet kijken of die tachtig waardevolle woonzorgplekken toch niet behouden kunnen worden. Als er problemen zijn, los die dan op. Daar moet toch uit te komen zijn. Want onze regio kan die tachtig plekken niet zomaar ergens anders vrijmaken. Het zou echt een groot verlies zijn als deze locatie verdwijnt."

De eigenaren van 20 hectare op 't Ruige Veld, met wie Phusis voor vijftien jaar een huurcontract heeft afgesloten voor twee zorggebouwen, willen het liefst de tachtig woonzorgplekken overeind houden. Zij zien daar een goede toekomst in. Ze hebben een deel van het zorgcomplex eerder dit jaar al opgeknapt, maar de gemeente heeft dat stilgelegd vanwege de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan.

Plan met huizen als alternatief

Als alternatief hebben de eigenaren inmiddels ook een woningbouwplan gemaakt, dat uitgaat van twaalf landschappelijke huizen en twee maatschappelijke gebouwen. Daarbij gaat het om een duurzaamheidscentrum met kinderboerderij voor dagbesteding van zorgcliënten, en een knarrenhof voor ouderen. Maar de gemeente wil daar voorlopig ook niet aan.

De gemeente Aa en Hunze wil verder niet reageren op alle bezwaren die zijn ingediend. Een woordvoerder laat weten dat het college van B en W eerst alle dertien binnengekomen zienswijzen 'zorgvuldig wil behandelen en vervolgens met een gedegen advies komt naar de gemeenteraad'. In januari valt er een definitief besluit over het 't Ruige Veld en het schrappen van de tachtig woonzorgplekken.

Zorggebouwen op 't Ruige Veld mogen straks alleen maar voor dagbesteding gebruikt worden (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: