Monteur Robin Spijkers uit Dwingeloo nam Rossi op de schouders: 'We hadden geoefend'

"Zijn thuiswedstrijd in Italië op het circuit van Misano was al ongelooflijk. Dus ik dacht dat dit niet meer overtroffen kon worden, maar dat gebeurde toch", reageert Spijkers. "Ik heb nu wel een kater, want we hebben het goed gevierd."

In zesentwintig seizoenen reed Rossi 342 Grand Prix en werd hij negen keer wereldkampioen.

'We hadden geoefend'

Na afloop van de laatste race van het seizoen, waarin Rossi knap als tiende finishte, stond Spijkers klaar om de maestro op z'n schouders te nemen.

"Hij had me donderdag al gevraagd of ik dat wilde doen. Toen hebben we het geprobeerd en dat ging wel. Maar toen had hij z'n pak nog niet aan en z'n helm niet op. Later hebben we het ook nog een keer met de hele uitrusting aan geprobeerd. Er zit geen grammetje vet aan die man, maar hij is wel één van de langste coureurs van het veld. Dus ik had toch zo'n 75 a 80 kilo op m'n nek", vertelt Spijkers. "Het was voor mij een supertrots moment. Iedereen was uitzinnig."

'Geweldige avond'

Tegen het einde van de race kreeg de 40-jarige Drent het nog wel even te kwaad. "Ik heb een supermooi jaar gehad. En aan het einde van de race heb ik nog wel wat traantjes moeten laten. Na afloop hebben we met ons hele team en het hele VR46-team, waar Rossi eigenaar van is, een diner gehad. Het was een geweldige avond."

Dikke envelop

De hele week was al bijzonder. "Zaterdag werd ik naar de ridersroom gehaald. Daar kregen we onze spullen voor dit weekend en ook nog een dikke envelop. Dat is een teken van waardering. En hij zei ook nog: 'Ik wou dat ik jullie zes jaar geleden al had ontmoet'", vertelt Spijkers trots.

"Ik vind dat Rossi het dit weekend ook super heeft gedaan met z'n tiende plaats. Achter hem rijden ook geen kneuzen hoor. In de eerste helft van het seizoen liep het misschien wat stroef, maar in de tweede helft ging het een stuk beter. Toen reed hij voor mijn gevoel ook veel vrijer rond en kon hij er ook meer van genieten."

(Artikel gaat verder na de foto)

Valentino Rossi met zijn eerste monteur: Robin Spijkers uit Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Racingteam VR46

Het Petronas Yamaha SRT-satellietteam, waar Rossi dit seizoen voor reed, houdt op te bestaan. Daarom moet Spijkers op zoek naar iets nieuws. "Ik ga voor het Racingteam VR46 aan de slag, de Academy van Rossi. Het is een opleidingsteam waar Rossi zelf eigenaar van is. Het is best uitzonderlijk omdat ze eigenlijk alleen maar Italianen en Spanjaarden aannemen daar. Maar beide chef-monteurs wilden graag met mij samenwerken. Dat ervaar ik als een enorm compliment. Komende winter ga ik daarom Italiaans leren. Ik snap nu 80 procent van wat ze zeggen. Maar ik wil ook goede gesprekken kunnen voeren", aldus de 40-jarige Drent die inmiddels al een aantal jaren in Engeland woont.

Verder met Marco Bezzecchi

Spijkers is volgend seizoen de monteur van de 23-jarige Italiaan Marco Bezzecchi. Hij werd derde in de eindstrand van de Moto2 en maakt volgend seizoen de overstap naar de MotoGP. "Het schijnt een hele aardige jongen te zijn. En het hele VR-team is één grote familie waar het heel vaak gezellig is."

Wel moet Spijkers zich nog verdiepen in de Ducati waar hij straks mee moet werken. "Ik denk dat de Yamaha één van de makkelijkste motoren is om aan te sleutelen. Ducati is daarmee vergeleken een echt ruimteschip. Dus het zullen lange avonden worden om dat allemaal te ontdekken. Maar dat is ook wel weer mooi", besluit Spijkers.

Testen

En wie denkt dat de geboren Dwingelder nu even rust heeft omdat het seizoen voorbij is, heeft het mis. De monteur reist vanuit Valencia meteen door naar Jerez waar de eerste testen voor volgend seizoen alweer worden gedaan.