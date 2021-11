Wildlands en Hunebedcentrum eren 'supervrijwilliger' voor 85ste verjaardag

"Omdat dit een bijzonder moment is", verklaart Maurice Weekhout, vrijwilligerscoördinator bij het Hunebedcentrum, de aandacht voor Wilken. "Ik zie hem een paar jaar geleden nog wilgentenen knippen in de bloedhete zon, met de zweetdruppers op zijn voorhoofd. Een enorm gedreven man."

Weekhouts evenknie bij Wildlands is net zo onder de indruk. "Iemand die 85 jaar is en bij twee organisaties nog iedere week een dag vrijwilligerswerk doet, dat is wel bijzonder. Dus daar moesten we eigenlijk wat mee doen", verklaart Roely Hofman het bezoek.

Gedreven door historie

De hoofdrolspeler zelf is beduusd van alle aandacht. "Ik vind het heel erg leuk, ja". Wilken kwam na zijn pensioen naar Borger, toen hij las dat vrijwilligers werden gezocht bij het Hunebedcentrum. "Dat vond ik leuk. Geschiedenis heeft me altijd aangetrokken en ik wilde daar meer over weten. Dus volgde ik een tweejarige cursus hier om meer te weten over het ontstaan van hunebedden."

"Wie hebben er gewoond? Wat deden ze in die tijd, die mensen? Nou, achter hun eten aanhollen natuurlijk. Die Drenten wilden 5000 jaar geleden ook wel eten", lacht Wilken. De bedoeling was dat de cursisten met touringcars vol toeristen door Drenthe zouden reizen. "Maar daar is nooit wat van gekomen. Uiteindelijk is het Hunebedcentrum ontstaan en daarna is het uitgebreid."

'Dat is vast wat voor jou'

Later viel Wilkens oog op een advertentie van Wildlands, dat ook vrijwilligers zocht. "Ik vond Wildlands heel leuk. We hadden al jaren een abonnement bij de oude dierentuin in Emmen. Op een gegeven moment werd dat nieuwe gedeelte uit de grond gestampt. Toen ik die advertentie met die oproep aan mijn vrouw liet zien zei ze: 'dat is vast wat voor jou'."

Zowel bij Wildlands als het Hunebedcentrum is Wilken de oudste vrijwilliger. "Ik vind het wel leuk. Als er dan iemand van 75 komt, zeg ik 'ah, dat is voor van die broekies zoals jij hé'."