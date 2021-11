Bomen en planten krijgen namen en rugnummers: schatzoeken in 'vergeten schooltuin’ gestart

De sneeuwklokjesboom, de treurende koekjesboom, de mammoetboom of de Europese pimpernoot, onder studenten ook wel bekend als de 'klotenboom', het is een greep uit de vele gezichten van de tuin in Frederiksoord. In 1884 startte daar de eerste tuinbouwschool van Nederland, maar die sloot in 2005 de deuren. Wat volgde was een tuin in verval en wildgroei, maar de bomen bleven staan.

'Vergeten schooltuin'

Oud-docent boomteelt en plantenkenner Harry de Coo loopt door de tuinen. Elke maandag is hij er te vinden als hij samen met een groep het onderhoud van de tuinen verricht. Hij probeert het verval tegen te gaan samen met Stichting Tuinbouwschool Tuin.

"Nergens lag er zo'n grote schooltuin, zeven hectare groen", vertelt De Coo. "De tuin is na 2005 in verschillende handen geweest, maar er is niet zo veel meer met de tuin gebeurd. Omdat de gerenommeerde tuin zo in verval raakte, werd door mensen die het over de tuin hadden ook wel gesproken van de 'vergeten schooltuin'."

'Als je langer wacht zijn de bomen straks weg'

Samen met oud-leerlingen en de dendrologische vereniging, de bomenvereniging, heeft De Coo daarom de draad weer opgepakt. Ongeveer 500 bomen en struiken worden daardoor van naam voorzien en ook het eerste onderhoud wordt gepleegd. "Als je langer wacht, zijn de bomen straks weg", motiveert De Coo het besluit.

Het gaat om volledige Nederlandse en Latijnse namen, die bij de bomen worden geplaatst. Bovendien wordt bij de naamsaanduiding een code geplaatst, waarin de leeftijd en vindplaats staat. Daardoor kan de boom in het nationaal museum in Doorn worden teruggevonden. "Landelijk is bekend welke boom waar precies staat en dat is belangrijk als je die eens wil bekijken om wat voor reden dan ook."

Opvallend

De zevenzonenboom of de Spaanse den: ze zijn zeldzaam en daardoor beschermd. Maar in Frederiksoord groeien ze nog goed. Dat is opvallend én bruikbare informatie.

"Dat soort dingen onthult deze tuin. Maar dan moet je wel zeker weten dat het om een bepaalde boom gaat", vindt De Coo. "Hier staan bomen uit 1800, daarin zijn liefhebbers erg geïnteresseerd. Maar in de tuin staan ook exotische bomen of bomen die ook in steden geplant worden omdat ze beter tegen het huidige klimaat kunnen. Het unieke aan deze tuin is dan ook het sortiment."