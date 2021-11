Drentse psycholance lijkt een blijvertje: ook in 2022 de weg op

De psycholance blijft voorlopig in Drenthe rijden. De pilot van de speciale ambulance voor mensen in psychische nood liep vorig jaar af, maar werd toen met een jaar verlengd. Dat is ook voor 2022 het geval.

De omgebouwde ambulance maakt het gemakkelijk en veiliger om mensen die verward gedrag vertonen te vervoeren. Zij kunnen sneller en met begeleiding van psychiatrisch personeel naar de juiste instantie worden gebracht, zonder dat de politie daarvoor nodig is.

Negenhonderd ritten

Het aantal politieritten en het aantal reguliere ambulanceritten voor verwarde personen is sinds de komst van de psycholance gedaald. In 2021 rukte de speciale ambulance meer dan 900 keer uit. Gemiddeld is dat 950 keer per jaar. De psycholance kan zowel worden opgeroepen door de meldkamer als worden ingezet voor gepland vervoer van psychiatrische patiënten.

Het behoud van de psycholance wordt ondertussen meegenomen in de jaarlijkse onderhandelingen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dat is volgens UMCG Ambulancezorg uit Tynaarlo een signaal dat het nut van de speciale ambulance inmiddels bewezen is.

In Groningen en Amsterdam rijden ondertussen ook psycholances. Ook op andere plekken in Nederland is of wordt ermee geëxperimenteerd.