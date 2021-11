Lobby Nedersaksenlijn krijgt vorm: 'Financiering zoals bij de Duitse A31'

Dat meldt RTV Noord. Binnenkort moeten betrokken gemeenteraden worden overtuigd van nut en noodzaak.

Vanuit de nieuwe stichting Nedersaksenlijn wordt gelobbyd in Den Haag en Brussel om het ontbrekende stuk spoor tussen Veendam en Emmen een stuk dichterbij te brengen. De provincie Groningen is weliswaar voornemens een stuk spoor tussen Veendam en Stadskanaal aan te leggen, maar daarna is er nog zo'n dertig kilometer spoor nodig om de treinverbinding alsnog tot stand te doen komen. De kosten van deze verbinding worden geraamd tussen de 500 en 600 miljoen euro.

Om de gemeenteraden bij te praten over de laatste stand van zaken, wordt er op 7 december een besloten informatiebijeenkomst gehouden in Theater Geert Teis in Stadskanaal. "We willen namelijk onze plannen ontvouwen", zegt voorzitter Melle Mulder van de stichting Nedersaksenlijn. "Ons doel is om te verbinden, niet te polariseren."

Bedrijfsleven wil bijdragen

De stichting hoopt overigens bij gemeenten subsidiebedragen binnen te halen om de organisatie verder te professionaliseren en de lobby richting Brussel en Den Haag nog meer vorm te geven. Volgens Mulder zijn de eerste lijntjes richting het Rijk en Europa gelegd.

Ook zou het bedrijfsleven klaarstaan om financieel bij te dragen aan de realisatie van de treinverbinding. "Wij denken aan een financiering zoals ook bij de A31 in Duitsland is gebeurd", zegt Mulder daarover.

Bij de verdubbeling van de A31 tussen het Duitse Emden en het Ruhrgebied kwam er dankzij Europa, het Rijk, de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het bedrijfsleven ruim 23 miljoen Duitse mark beschikbaar. "Aan zo'n constructie moet je inderdaad denken", stelt Mulder.

Deltaplan

Komend voorjaar hoopt de stichting Nedersaksenlijn een brede bijeenkomst op te zetten, waarin de stichting wil laten zien hoe het met de plannen staat. Ook hoopt het stichtingsbestuur dan op meer duidelijkheid over het Deltaplan voor het Noorden, waar de Nedersaksenlijn door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ook als belangrijk onderdeel is ingebracht.

Daartegenover staat dat de Nedersaksenlijn op de landelijke agenda van het ministerie van Infrastructuur minder hoog op de prioriteitenlijst staat. Uit het toekomstbeeld OV 2040 van het ministerie wordt de Nedersaksenlijn genoemd als optie voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, maar wordt ook geconstateerd dat er nader onderzoek nodig is naar de nut en noodzaak van de verbinding. Ook dat betekent lobbywerk voor de nieuwbakken stichting, die de Haagse blik op de regio graag ten positieve wil beïnvloeden.

Lees ook: