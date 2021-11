Aanhoudende vernielingen bij luchtwachttoren Schoonebeek: 'Steeds een beetje meer kapot'

De luchtwachttoren in Schoonebeek is onlangs gerestaureerd (Rechten: RTV Drenthe)

De luchtwachttoren in Schoonebeek is voor de zoveelste keer in een paar maanden tijd onder handen genomen door vandalen. Vrijwilligers hebben het helemaal gehad met het vandalisme, want na ieder herstel volgt een nieuwe vernieling.

Kapot geknipt prikkeldraad, lege flessen en glas en gisteren kwam daar de ontdekking van gesloopte picknickbanken bij. "Het loopt nu echt de spuigaten uit", zegt vrijwilliger Jacques Louwes. "Dit was de zoveelste keer in vijf maanden tijd, je wordt er een beetje triest van dat elke keer weer wat kapot gemaakt wordt."

Zomer

De onverlaten gaan vanaf de zomer stelselmatig te werk in de toren. "Vanaf juli wordt elke maand het prikkeldraad kapot geknipt, dan wordt er in de toren geklommen. Meestal staat dan de deur weer open, want die kunnen ze van binnen openmaken. Er liggen flessen binnen, glas, rotzooi", schetst hij het beeld.

De vrijwilligers hebben geen idee wie de insluipers zijn. "Er wordt wel eens wat gezien, dat is de jeugd die zit te drinken. Maar daarmee gebeurt meestal nooit wat", zegt Louwes. Volgens hem worden de vernielingen op vrijdagavond gepleegd. "Heel laat. Het is bewust, want je neemt natuurlijk geen kniptang mee als je daar gewoon even gezellig met kameraden gaat zitten chips eten of wat drinken."

Herstelwerk biedt weinig soelaas. "Het is wel vreemd dat als er iets kapot is en het wordt gerepareerd, dat dan de volgende stap er net een beetje meer kapot is. Zo blijft dat doorgaan, we hebben dus wel het vermoeden dat iemand er bewust mee bezig is."

In overleg met de beherende stichting wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de luchtwachttoren beter te beveiligen, bijvoorbeeld met camera's. Volgens Louwes is er inmiddels aangifte gedaan.

Lees ook: