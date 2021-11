'Vrijheidsstrijder' uit Pesse wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Zelfbenoemd 'vrijheidsstrijder' Daniël L. uit Pesse wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft vanuit de gevangenis een brief naar de gemeente geschreven om een partijnaam te registreren. Dat bleek vanochtend tijdens een zitting bij de rechtbank in Assen.

De 51-jarige L. zit sinds augustus opnieuw vast. Eerder dit jaar zat hij dat ook al en in juli is hij veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf voor onder meer het bedreigen van een ambtenaar van de sociale dienst van de gemeente Hoogeveen en van medewerkers van de GGD-teststraat in Hoogeveen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem nu van ambtsdwang (het onder druk zetten van een ambtenaar om iets gedaan te krijgen, red.), bedreiging van diezelfde ambtenaar en lokaalvredebreuk. Hij probeerde in juli twee keer het gemeentehuis in Hoogeveen binnen te komen, terwijl hij een toegangsverbod heeft.

Conflict over uitkering

L. heeft al jaren een conflict met de gemeente. Hij vindt dat hij recht heeft op een bijstandsuitkering, maar krijgt die niet. Hij heeft in het verleden talloze mails naar de gemeente en ook naar de (regionale) media gestuurd om er aandacht voor te vragen. Op diezelfde manier ageert hij ook als zelfbenoemd 'vrijheidsstrijder' tegen het coronabeleid. Hij is eerder ook veroordeeld voor een dreigmail aan demissionair premier Rutte.

Op 6 augustus kregen onder meer RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden een mail van L. waarin hij schreef dat een ambtenaar van sociale zaken in Hoogeveen zou worden geëxecuteerd. Ook kondigde hij de begrafenis van de man aan. "Hij is gestorven vanwege verraad, satanisme en het bewust kapotmaken van mijn leven", schreef L. onder meer. Later die dag is hij opgepakt.

In de dagen ervoor had hij contact met de ambtenaar gehad over de uitkering, die hij steeds maar niet krijgt. Hij eiste een achterstallig bedrag van ruim 14.000 euro dat de gemeentemedewerker moest overmaken "als uw leven u lief is".

Tbs?

Het OM wil dat de man vast blijft zitten, omdat hij nog onderzocht moet worden door een psycholoog, een psychiater en de reclassering. De officier van justitie zei dat het OM de mogelijkheid wil onderzoeken of L. in aanmerking komt voor tbs.

"Het gaat hier om een langlopend conflict, waarbij de vraag is: heeft hij niet gewoon gelijk over die uitkering? Er staat zwart op wit dat hem een uitkering is toegekend met van de participatiewet afwijkende standpunten", aldus advocaat Ronald Knegt die L. bijstaat. "Eén keer per jaar zou hij daarover een gesprek hebben met de gemeente. Hij lijkt misschien knettergek, maar het staat gewoon zwart op wit."

De manier waarop hij zijn gelijk wil halen, praatte Knegt niet goed, maar hem langer vast laten zitten, vindt hij te ver gaan. "Bij een kort onderzoek door een psycholoog is een behandeling vanuit huis geadviseerd. Nu zou hij nog maanden moeten vast blijven zitten vanwege het nieuwe onderzoek, waarvan we de uitkomst nog niet weten." Knegt benadrukte dat de kans bestaat dat hij langer in voorarrest zit dan de straf die hij eventueel krijgt.

Vertrouwelijk mail in het dossier

Daarnaast betwijfelt Knegt of L. überhaupt veroordeeld wordt in deze zaak. Er is namelijk een mailwisseling tussen zijn cliënt en hem in het strafdossier gekomen door een fout van de politie. Zulke vertrouwelijke informatie mag nooit in een dossier komen.

Volgens Knegt is dat zo ernstig dat hij bij de strafzaak gaat vragen het OM niet ontvankelijk te laten verklaren. "De politie doet het af als 'een foutje', maar ik til hier zwaar aan." De Asser advocaat heeft hij de kwestie aangekaart bij het landelijk overleg tussen de Orde van Advocaten met het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Brief aan burgemeester Loohuis

De officier hamerde erop dat L. tot de volgende tussentijdse zitting op 3 februari moet blijven vastzitten. "Ik heb er geen vertrouwen in dat dit ophoudt als hij vrijkomt", zei ze, doelend op L.'s gedrag. "Ook omdat hij vanuit de gevangenis inmiddels weer twee brieven aan de gemeente heeft gestuurd. Weliswaar geen dreigbrieven, maar het toont aan dat hij het niet kan loslaten."

L. schreef de ene brief om zich te laten registreren met een nieuwe partij om in maart mee te doen aan de verkiezingen, legde hij uit. De ander was gericht aan burgemeester Karel Loohuis. "Ik heb dan wel een conflict met de gemeente, maar hij is ook mijn burgemeester en ik heb gevraagd of hij zich wil inzetten voor mijn vrijheid."

Bij de Pessenaar is eerder een stoornis vastgesteld, maar hij heeft naar eigen zeggen "geen hulpvraag" en vindt behandeling niet nodig. "Ik zit gevangen, terwijl ik al negen jaar het slachtoffer ben van machtsmisbruik. In de aangifte zegt de ambtenaar dat ik mijn zin wil doordrijven en onhandelbaar zou zijn, maar over de afspraken die ik heb met de gemeente wordt niet gesproken. Ik word steeds geframed als iemand die niet goed bij zijn hoofd is."

Voorlopig in de cel

De rechtbank besloot dat hij voorlopig blijft vastzitten, maar gaf het OM wel opdracht om L. te laten onderzoeken door de reclassering. Die moet kijken of hij eventueel onder voorwaarden vrij kan komen. Binnen drie weken moet het rapport daarover klaar zijn. Daarna kan Knegt opnieuw naar de rechtbank en om vrijlating vragen.

