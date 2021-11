Protestantse kerk Gieten voert verplichte coronapas in voor dienst

De QR-code is voorlopig verplicht tijdens kerkdiensten in Gieten (Rechten: Google Streetview)

Kerken zijn niet verplicht om de QR-controle in te voeren, maar de kerkenraad in Gieten wil met de toegangschecks meer mensen op een veilige manier toe kunnen laten in het kerkgebouw. Met in achtname van de anderhalve meter passen er nu zo'n veertig mensen in de Dorpskerk. Met de coronapas krikt de kerkenraad de capaciteit op naar tachtig.

Meer stoelen

Door de controles laat de protestantse gemeente de anderhalve meter gedeeltelijk los. Voorzitter Jaap Boekholt van de kerkenraad vergelijkt de coronapascontrole met die in de bioscoop.

Boekholt: "Daar kunnen mensen dichter bij elkaar zitten door de QR-controle. Wij kunnen op die manier meer stoelen kwijt dan wanneer we iedereen op anderhalve meter van elkaar moeten plaatsen. Opdelen van de kerk in een deel met en deel zonder code zien we niet zitten."

Voor de kerk in Gieten breekt een drukke periode aan met bijzondere diensten waar vaak veel mensen bij willen zijn. De diensten rondom Kerst worden vanzelfsprekend door meer mensen dan gemiddeld bezocht en in november houdt de kerk een Gedachtenisdienst ter afsluiting van het kerkelijke jaar. Daarnaast is er het afscheid van predikant Janneke Middeljans.

Discussie over uitsluiting

Binnen de kerkenraad is wel wat discussie geweest over de invoering van de controles, zegt Boekholt. Met name omdat de raad kerkgangers die geen coronatoegangsbewijs kunnen of willen laten zien niet wil uitsluiten.

Boekholt: "Een groot deel van de kerkenraad stond uiteindelijk toch achter de verplichtstelling, omdat we zo meer mensen de kans kunnen geven naar de kerk te komen. Voor gemeenteleden zonder QR-code is er het alternatief van een coronatest of het volgen van de onlinedienst."

Veel reacties op de verplichting heeft de kerkenraad nog niet gekregen, maar Boekholt verwacht dat het grootste deel van de gemeenteleden er weinig problemen mee heeft. Met name na de laatste persconferentie van het kabinet ziet hij dat mensen zich weer doordrongen zijn van de noodzaak van coronamaatregelen. "Daarbij komt dat de groep gevaccineerden in onze gemeente groot is en de meeste leden een QR-code hebben. Zondag zullen we zien hoe erop gereageerd wordt."

