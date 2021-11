Enschedeër blijft vastzitten voor poging moord in huis in Meppel

Een 23-jarige man uit Enschede, die wordt verdacht van een poging tot moord met een hamer en een mes in Meppel, blijft de komende maanden vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag tijdens een korte zitting in de zaak.

Op de avond van 20 augustus werd een man in een huis aan de Ceintuurbaan in Meppel ernstig toegetakeld. Hij werd onder meer geslagen met een hamer, gestoken met een mes en geschopt en geslagen. Toen de politie kwam was hij ernstig gewond, maar wel aanspreekbaar. Over de aanleiding van het geweld werd in de rechtbank niks gezegd.

Bij een tankstation verderop in de straat hield de politie de man uit Enschede aan, net als twee medeverdachten van op dat moment 33 jaar uit Hengelo en Almelo. De verdachte uit Almelo is een vrouw. Zij werd na ruim twee weken voorarrest vrijgelaten. De Hengeloër zit nog wel vast en verschijnt overmorgen tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank.

Verdachte onwel geworden

De man uit Enschede was niet bij de zitting vanochtend, omdat hij op de heenweg vanuit de gevangenis in het busje van justitie onwel werd. Volgens zijn advocaat Mathilda Flokstra had de man een paniekaanval. Daar heeft hij vaker last van. Het overkwam hem ook bij zijn arrestatie bij het tankstation in de nacht van 20 op 21 augustus.

Flokstra vroeg de rechtbank om haar cliënt vrij te laten, omdat hij het erg moeilijk heeft in de gevangenis. "Hij kampt met veel beperkingen. Het is een kwetsbare jongvolwassene die zich heeft laten meeslepen", zei de advocaat tegen de rechtbank. Volgens haar heeft hij zijn beperkingen overgehouden aan een hersentumor, die hij jaren geleden heeft gehad.

"Hij heeft veel ellende meegemaakt, waar hij last van heeft. Zo is zijn vriendin ook nog omgekomen bij een auto-ongeluk en was hijzelf een goede bekende van de vermoorde Enschedeër Daan Mellée. Hij heeft vlak voor diens dood nog een avond bij hem gebarbecued", somde Flokstra op. "Omdat hij veel heeft meegemaakt, heeft hij veel nachtmerries. Hij staat daarom in de gevangenis op speaker bij de bewaking, omdat hij dan rare dingen kan doen."

DNA op hamer

Flokstra wil ook het slachtoffer als getuige horen. Dat laatste is geen probleem, zei de officier van justitie. Maar die wilde wel dat de jonge Enschedeër blijft vastzitten, omdat het een ernstige zaak is. Op de hamer waarmee het slachtoffer is geslagen is DNA-materiaal van de 23-jarige man gevonden. Dat maakt de verdenking zwaarder, aldus de officier.

De rechtbank vindt de zaak ook te ernstig om de man vrij te laten. Hij is inmiddels geestelijk onderzocht. De conclusies daarvan volgen in januari. Op 1 februari staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland.

