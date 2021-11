Oliehandelaar uit Hollandscheveld neemt concurrent over

"We zijn heel blij met de overname", legt de ondernemer uit. "Haaksbergen schurkt tegen ons werkgebied aan. Dus op deze manier kunnen we een mooie stap maken om in Twente ook te opereren. Dat past perfect bij onze ambities om te groeien als bedrijf."

Overname personeel

Groeiambitie is er zeker, want met de overname groeit het aantal tankstations van Fieten Olie naar 47. "Het tankstation in Sint Isidorushoeve nemen we volledig over", legt Fieten uit. "Het personeel komt ook voor ons werken. Het gaat dan om chauffeurs en medewerkers die in de shop werken. In totaal zijn het er elf."

Daarnaast neemt het bedrijf zeven tankwagens over. "Alles zal langzaam integreren naar het Fieten verhaal", vervolgt hij. Daarmee rijden er straks 25 tankwagens van Fieten Olie door Nederland.

Loods bouwen

De ondernemer heeft nog meer plannen in de pijpleiding zitten. Op het zuidelijke gedeelte van bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen wil Fieten een loods bouwen. De gemeente heeft daar onlangs een vergunning voor gegeven.

"Begin volgend jaar willen we beginnen met bouwen. Alles wat met de overname gemoeid is willen we verhuizen naar deze locatie."

Toekomstplannen

De uitbreiding past bij de toekomstplannen die het bedrijf voor ogen heeft. Inmiddels levert Fieten Olie in heel Nederland, behalve in Zeeland en Limburg. "We krijgen er in Twente natuurlijk veel werk bij", vertelt de oliehandelaar. "Rond Haaksbergen en Enschede rijden de tankwagens al. De afstand is nog goed te overbruggen vanuit Hollandscheveld."

Uitbreiding naar Zeeland en Limburg ziet Fieten wel zitten, maar dat plan laat nog even op zich wachten. "Dat zouden we in de toekomst kunnen doen", lacht de ondernemer. "Maar om alles vanuit Hollandscheveld te gaan doen is net wat te ver. Deze overname is in ieder geval een stap in de goede richting."

