Werkstraf na ongeluk vanwege appen achter het stuur

Een oud-inwoonster van Witteveen moet negentig uur werkstraf uitvoeren, omdat ze in juli 2019 een motorrijder heeft aangereden op de Mej. A. Talmaweg bij haar vroegere woonplaats. De vrouw (26) was afgeleid doordat ze zat te appen achter het stuur van haar auto.

Tijdens de rechtszaak vertelde de vrouw, die tegenwoordig in Lutten (Ov.) woont, dat ze wel had geappt, maar dat ze dat deed terwijl ze stilstond langs de weg. Ze kwam net kwam net terug van de supermarkt in Aalden en was op weg naar huis. De appjes - onder meer foto's en een filmpje - stuurde ze naar haar vriend.

Blijvend beenletsel

De officier van justitie kon uit de foto's en het filmpje afleiden dat ze reed toen ze die maakte en stuurde. Ze geloofde de vrouw niet, omdat kort na de laatste app het ongeluk gebeurde. In een bocht belandde ze op de linkerhelft van de 80-kilometerweg. Daar reed een destijds 22-jarige motorrijder met zijn vriendin achterop. Hij probeerde zover mogelijk naar de rand van de weg uit te wijken, maar doordat precies op die plek een geparkeerde auto stond, kon hij niet de berm in.

Door de klap vielen de man en zijn vriendin. De vrouw kwam er goed vanaf, maar de man heeft blijvend beenletsel overgehouden aan het ongeluk, waardoor hij heel veel dingen niet meer kan. Hij en zijn vriendin hebben verklaard dat de bestuurster van de auto in paniek uitstapte en riep dat ze met haar telefoon bezig was.

Geen rijbewijs meer

De rechtbank vindt, net als het Openbaar Ministerie, dat ze schuldig is aan het veroorzaken van het ongeluk en heeft de strafeis overgenomen. Snotterend zei de vrouw twee weken geleden in de rechtbank in Assen dat ze zich diep schaamt. Ze is weggegaan uit Witteveen, omdat ze na het ongeluk het gevoel had dat ze erop werd aangekeken. Ook bleek later dat een wervel van haar was verschoven, waardoor ze een operatie heeft moeten ondergaan.

De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat zij zelf ook erg last heeft gehad van de gevolgen van het ongeluk. De vrouw heeft inmiddels geen rijbewijs meer, omdat ze de verplichte rijvaardigheidscursus van het CBR niet heeft gehaald. Daarom heeft ze geen rijontzegging gekregen.

