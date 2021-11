Lagere straf voor man uit Ees vanwege uitkeringsfraude en dreigen met bijl

Negentig uur werkstraf en één maand voorwaardelijke celstraf: daartoe is een 53-jarige man uit Ees veroordeeld. Hij is volgens de rechtbank betrokken geweest bij uitkeringsfraude en heeft een ex-vriendin bedreigd met een bijl.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken terug 180 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk. Volgens het OM woonde de man tussen eind 2011 en begin 2014 en tussen 2015 en augustus 2017 samen met zijn ex-vriendin in Gasselte. Zij had een uitkering en gaf niet door aan de sociale dienst van de gemeente Aa en Hunze dat ze samenwoonde.

Daardoor heeft ze die uitkering (deels) onterecht ontvangen, redeneerde het OM. De man heeft namelijk een eigen bedrijf en ook eigen inkomsten. Doordat hij bij haar woonde, profiteerde hij mee van de uitkering.

Minder lang samengewoond

De man vond dat onzin, bleek tijdens de rechtszaak twee weken terug. Hij ontkende dat hij had samengewoond en zei dat hij zeker niet meeprofiteerde van haar geld, omdat hij zelf prima verdiende.

Uiteindelijk erkende hij wel dat hij in 2017 een aantal maanden bij de vrouw had gewoond, omdat hij zijn woning in Ees toen verhuurd had. De rechtbank vindt wél dat hij heeft meegeprofiteerd van het overheidsgeld dat zijn ex uit Gasselte ontving, maar vindt het alleen bewezen in 2016 en 2017, veel minder lang dus. Daarom is de straf ook lager.

Uit de hand gelopen ruzie

In augustus dit jaar bedreigde de man uit Ees een andere ex van hem met een bijl. Hij had die dag ruzie gekregen met de zoon van de vrouw en dat liep uit de hand. De vrouw deed aangifte van een doodsbedreiging. Terwijl hij zei dat hij haar zou afmaken, zou hij hebben gezwaaid met een bijl. De man ontkende dat ook. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is.

