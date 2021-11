Zwembad Plons in Vries blijft open

Interim-manager Bert Eissens legt uit waarom de beslissing wordt teruggedraaid: "We nemen het zwembad op in de integrale ontwikkeling van het terrein. Dus het zwembad is daardoor niet meer een op zichzelf staande voorziening, maar maakt onderdeel uit van alle gebouwen die onder Visio Noord-Nederland vallen." Daarmee lijkt het een papieren kwestie, maar dat weerspreekt Eissens: "Zwemmen is zo belangrijk voor onze cliënten, dat mag nooit een spreadsheet invuloefening worden."

Opluchting is groot

Corien Dijkstra is moeder van Max. Max woont op het terrein van Visio De Brink. Hij kan moeilijk lopen, dat doet hem pijn. Maar bewegen in het warm water van het zwembad kan hij wel pijnloos. "Ik ben superblij en opgelucht! De beslissing tot sluiting was een klap in het gezicht voor iedereen. We zijn erg blij dat het bestuur heeft ingezien dat het zwembad onderdeel uitmaakt van De Brink in Vries."

Ook zwembadmedewerkster Kristel Dallinga is opgelucht. "Ik had niet gedacht dat de beslissing zo snel zou vallen. Dat is boven verwachting en uiteraard zijn wij enorm blij." Ook Willem Dijkstra van stichting Vrienden van Visio de Brink is verheugd dat het plan van tafel is.

Nog veel vragen

Corien Dijkstra is naast moeder van Max ook voorzitter van werkgroep 'Behoud zwembad Plons'. Die werkgroep werd vlak na het voornemen het zwembad te sluiten in het leven geroepen. Ouders van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en stichting Vrienden van Visio de Brink zochten de afgelopen maanden naar een mogelijkheid om het zwembad toch open te houden. Ze stelden kritische vragen, vroegen om financiële onderbouwing van het exploitatietekort en naar rapporten waaruit zou blijken dat het zwembad niet aan de eisen voldoet. Daarop heeft de werkgroep tot op heden nog geen antwoorden gekregen.

Vertrouwen geschaad

"Geen enkel argument dat wij gehoord hadden woog wat ons betreft op tegen het welzijn van onze cliënten", zegt Dijkstra daarover. "Nog steeds snappen we daar niks van. Dat het zwembad zo min mogelijk geld moet kosten mag voor iedereen duidelijk zijn, maar dit rechtvaardigt wat ons betreft niet het besluit tot sluiting. Helemaal niet als de cijfers van Visio zwart zijn. Het vertrouwen in de directie van de Brink was bij sommige cliëntvertegenwoordigers helemaal weg. We hebben vele goede adviezen voor het bestuur en directie om de kosten te verlagen, het zwembad verder te verduurzamen en we zullen deze ideeën alsnog aan Visio aanbieden. In de veronderstelling dat de antwoorden alsnog zullen komen."

Willem Dijkstra van Stichting Vrienden van de Brink vult aan: "Ons vertrouwen heeft een deuk gekregen. Belangrijke vragen zijn niet beantwoord en dus achten wij een gesprek met de directie noodzakelijk. Daarnaast vragen we ons af wat er in de toekomst nog op ons af komt. We houden een vinger aan de pols, want door dit alles hebben we wel argwaan gekregen."

Interim-manager Eissens wil ook graag met de werkgroep om tafel, hij snapt dat het vertrouwen weg is. "Dat betreur ik enorm. Het is aan mij om dat vertrouwen terug te winnen. De komende tijd zal ik alle partijen uitleggen wat wij gaan doen, hoe we het gaan doen en voor welke keuzes we staan. Op het moment dat wij zorg als kosten gaan zien, maken we een grote denkfout. Zorg levert namelijk ook heel veel op."

Hoe zat het ook alweer met Plons?

Afgelopen juni kwam de directie met het bericht naar buiten dat zwembad Plons moest sluiten. Het bad voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking zou verouderd zijn en geld om het te onderhouden is er niet. Dat nieuws kwam voor veel ouders als donderslag bij heldere hemel.

Na de bekendmaking van de voorgenomen sluiting van het zwembad, werd er een bijeenkomst met ouders, cliëntvertegenwoordigers, directrice Berkelmans en de Raad van Bestuur belegd. Koninklijke Visio werd op de vingers getikt: ze had eerst moeten overleggen met de cliëntenraad en OR over de sluiting, dat was niet gebeurd. De voorlopige sluiting was voor even van de baan. De directie en de Raad van Bestuur beloofden te wachten op het adviesrapport van de werkgroep dat eind oktober zou uitkomen. In september stapte Visio De Brink-directeur Ine Berkelmans op.

Zwemmen de enige optie om te bewegen

Vijf jaar ervoor had de gemeenschap van Vries nog een reddingsoperatie opgezet om het verwarmde binnenzwembad te behouden. Acht ton werd er door de inwoners en ondernemers van het dorp opgehaald. Het zwembad werd met het gemeenschapsgeld grondig gerenoveerd waarbij de installatie duurzaam is gemaakt. Ook is enkele jaren geleden het dak geïsoleerd.

Aan de wens om het zwembad destijds te behouden en toekomstbestendig te maken, lag onder andere een rapport ten grondslag van dr. Aly Waninge, fysiotherapeut en onderzoeker bij Koninklijke Visio Noord-Nederland. Daarin werd beschreven dat de functie van zwemmen voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking een belangrijke, en soms de enige manier is om te kunnen bewegen. Zwemmen heeft voor cliënten van Visio De Brink een belangrijke rol in het behoud van conditie en motorische vaardigheden, zoals lopen. Willem Dijkstra heeft zelf gezien wat het warme water met cliënten doet: "Als je iemand die spasmes heeft volledig ziet ontspannen in het water, dat hij dan zelfs kan lopen, dat is onbetaalbaar."

Toekomst

De werkgroep heeft er vertrouwen in en hoopt dat de ideeën en bevindingen worden uitgevoerd. "Mijn werkgroep heeft daar geweldige ideeën voor, zowel op het gebied van besparingen als op het gebied van verduurzaming. Als je nu besluit om het zwembad open te houden moet dit voor de toekomst zijn; je kunt niet over een paar jaar iedereen weer in de gordijnen jagen", besluit Corien Dijkstra.

