Weer meer positieve coronatests in Drenthe: 423

In Drenthe zijn de afgelopen dag 423 nieuwe positieve coronatest gemeld. Dat is wederom het hoogste aantal positieve testuitslagen in Drenthe sinds het begin van de coronapandemie. Gisteren waren het er 414.

Het RIVM merkt hierbij op dat de cijfers hoger uitvallen, vanwege een storing afgelopen weekend. Daardoor zitten in de cijfers de komende dagen nog wat 'nameldingen'. De gemeente Emmen tikt als eerste gemeente in Drenthe honderd nieuwe positieve coronatests op een dag aan. Vandaag is er van precies honderd inwoners uit de gemeente Emmen een positieve test gemeld.

Ziekenhuisopnames

Twee inwoners uit Drenthe zijn opgenomen in een ziekenhuis vanwege hun coronabesmetting. Het gaat om een inwoner uit Emmen en een inwoner uit Tynaarlo.

In de Drentse ziekenhuizen liggen nu in totaal 37 coronapatiënten, van wie er tien op de intensive care liggen. Gisteren lagen er ook 37 patiënten met een coronabesmetting in de Drentse ziekenhuizen. Wel is er vandaag één patiënt meer opgenomen op de intensive care.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 16-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1880 (+ 20) 8 21 Assen 5344 (+ 77) 74 15 Borger-Odoorn 2136 (+ 21) 35 16 Coevorden 3919 (+ 23) 63 33 Emmen 12176 (+ 100) 200 (+ 1) 85 Hoogeveen 6278 (+ 45) 88 42 Meppel 3177 (+ 22) 35 32 Midden-Drenthe 2714 (+ 23) 41 32 Noordenveld 2388 (+ 25) 34 25 Tynaarlo 2276 (+ 25) 28 (+ 1) 25 Westerveld 1434 (+ 21) 18 23 De Wolden 2711 (+ 20) 39 27 Onbekend 70 (+ 1) 0 0

Landelijk weekrecord

Landelijk zijn er de afgelopen dag 20.252 nieuwe positieve tests gemeld. Dat is bijna 1000 meer dan gisteren. Nog nooit zijn er in een week tijd zo veel nieuwe coronagevallen geregistreerd als in de afgelopen zeven dagen. Het RIVM kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor.