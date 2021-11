China Lights Emmen gaat ondanks coronamaatregelen toch door

"We beraden ons nog op de details", laat organisator Henk Hiddingh weten. Daarmee doelt hij op de exacte openingstijden: "Wanneer we de deuren openen en wanneer we ze weer sluiten is nog niet bekend. Daarover zijn we nog in overleg."

Tot en met eind februari is China Lights te zien in het Rensenpark in Emmen. Wat bezoekers kunnen verwachten? "Op z'n plat Drents gezegd: de bek valt ze open", zei Hiddingh onlangs tegen RTV Drenthe.

