'Atje voor de sfeer' blijkt favoriet nummer van prinses Amalia

Waarschijnlijk is die kans niet echt heel groot. Maar Amalia is wel een groot fan van het nummer van de zanger uit Hoogeveen. Dat vertelt Amalia in een interview met Claudia de Breij, die een boek over haar heeft geschreven.

"Dit is toch geweldig", reageert Karst op de muzieksmaak van Amalia. Hij is er nuchter onder. Hij gaat niet ineens de 18-jarige prinses een bedankje sturen, of een muziekbox opsturen. Hij gaat ook niet ineens een nummer schrijven over het koningshuis of over de prinses. "Zo zijn we niet als Drent."

Trots

Trots is hij wel. "Als artiest probeer je dat zoveel mogelijk mensen je muziek horen en erop meezingen. Daar streef je naar." Dat is in ieder geval bij Amalia gelukt. "Harstikke leuk."

Het bevestigt zijn gedachte dat er in Nederland goede muziek wordt gemaakt. "We denken over het koningshuis wat we willen. Maar het blijken ook gewoon mensen te zijn die soms een feestje willen vieren. Dan denk ik dat we op dit moment gewoon hele goede feestmuziek maken in Nederland." En het levert Karst ook meteen flink wat aandacht op. Hij zegt al vele berichtjes te hebben gekregen vandaag. "Ik moest al een filmpje inspreken voor Jinek vanavond."

Bekijk hieronder videoclip voor Atje voor de Sfeer