Emmer-Compascuum staat aan vooravond miljoeneninjectie

De plannen behelzen de nieuwbouw van een sporthal (5,9 miljoen euro), een kindcentrum (6,5 miljoen euro) en het sportpark van voetbalclub CEC (1,8 miljoen euro). Als 'toetje' wordt er ook nog eens zes ton gestoken in het openbaar gebied.

Deze week worden de plannen voor het opknappen van het centrumgebied door het college van de gemeente Emmen besproken. Voor deze herinrichting staat een bedrag van 4,3 miljoen euro gereserveerd.

Haven

De gemeente is al een aantal jaar in gesprek met het dorpsbestuur en ondernemers in Emmer-Compascuum over de centrumvernieuwing. Het meest in het oog springende onderdeel was het plan voor de aanleg van een insteekhaven op de plek waar het Hoofdkanaal en het Oosterdiep samenkomen.

Met de komst van deze voorziening zou het dorp meer kunnen profiteren van de recreatievaart. De waterverbinding in het dorp maakt immers deel uit van de tussen Erica en Ter Apel gelegen Veenvaart.

Het idee voor de haven werd echter afgeblazen: verkeerstechnisch bleek deze onhaalbaar. De aangrenzende weg zou zulke scherpe knikken krijgen met vertraging en mogelijk onveilige situaties tot gevolg. Het verbreden van het kanaal in combinatie met aanlegsteigers was een beter alternatief, vond de gemeente destijds.

Keren van boten

Deze oplossing, naar het voorbeeld van de centrumvernieuwing in Nieuw-Amsterdam, maakt het voor boten mogelijk om te keren in het water. Vanuit het dorp wil niemand nog een toelichting geven over de huidige plannen. Behalve dat er donderdag een persconferentie wordt gehouden over de herinrichting.

Ongeveer op deze plek was ooit het insteekhaventje in Emmer-Compascuum bedacht (Rechten: ZO!34/Wiebe Veenstra)

De Klabbe

Afgelopen januari stemde de Emmer gemeenteraad al in met de nieuwbouw van een nieuwe sporthal. De nieuwbouw vormt de vervanging voor de huidige, verouderde hal De Klabbe.

De beoogde locatie is pal naast multifunctioneel centrum De Deele met aan de zijde van het Hoofdkanaal woningen met mogelijkheid tot winkelruimte. Met de bouw van dit complex wordt begin volgend jaar gestart.

Kindcentrum

Achter De Deele verrijst het nieuwe Kindcentrum, waar vier lokale basisscholen, (De Meent, De Runde, De Braakhekke en De Hoeksteen) samen met de voorscholen van Stichting Peuterwerk en De Veldwachter een plekje krijgen. Wanneer de eerste paal exact de grond in kan, is nog niet bekend. De verwachting is begin 2022.

Sportpark CEC

Tot slot ondergaat ook het sportpark van voetbalclub CEC een broodnodige opfrisbeurt. De nogal verspreid liggende velden worden straks geconcentreerd en verminderd tot drie stuks. Het jeugdveld wordt straks voorzien van kunstgras en het hoofdveld wordt opgekalefaterd, laat clubvoorzitter Dick Bos weten.

De gemeente neemt deze klus voor zijn rekening. De verwachting is dat er volgend jaar een begin wordt gemaakt met de noodzakelijke werkzaamheden.

De club heeft zelf nog de wens om de aanwezige gebouwen op te knappen. Aanvankelijk was het plan om alle kleedkamers, tribune en kantine in een complex samen te brengen. Financieel bleek dit idee niet haalbaar.

Er komen wel twee kleedkamers bij en de rest dient nog opgeknapt te worden. De club bekijkt ook nog wat het wil aanvangen met de huidige kantine. Voorts wordt de tribune voorzien van nieuwe beglazing.