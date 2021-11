Dorpshuizen in Tynaarlo blijven behouden

De dorpshuizen in Zuidlaren, Vries en Eelde Paterswolde blijven behouden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de exploitatie van de drie dorpshuizen in eigen beheer te nemen. De gemeenteraad en de raad van toezicht van Trias moeten nog akkoord gaan met het voorstel.

Dorpshuizen De Pan in Vries en De Ludinge in Zuidlaren zijn al in bezit van de gemeente. Inmiddels is er ook een overeenstemming bereikt over de aankoop van Ons Dorpshuis in Eelde Paterswolde door de gemeente. Dit pand is nu nog in bezit van Stichting Trias.

Onzekerheid

Afgelopen maanden zaten de gebruikers van de dorpshuizen in grote onzekerheid. Stichting Trias stopte met het beheer en exploitatie van deze drie dorpshuizen in Tynaarlo. Dat was onder meer doordat de gemeente Tynaarlo het maatschappelijk werk bij de stichting heeft weggehaald en doordat Trias door het coronavirus veel omzet misliep uit de horeca. Daarop voelde bestuurder Jan Cooijmans zich genoodzaakt de stekker eruit te trekken. Gebruikers wisten niet of activiteiten als klaverjassen en dansavonden komend jaar in de dorpshuizen nog door konden gaan. Wethouder Henny van den Born beloofde in september dat de activiteiten in dorpshuizen De Pan en De Ludinge in ieder geval door konden gaan tot 2022.

Door het terugtrekken van Stichting Trias was ook de toekomst van de belbus onzeker. Volgens de gemeente lopen de onderhandelingen daarover voorspoedig. "Het college neemt daarover nog een apart besluit, maar de verwachting is dat de voorziening kan blijven bestaan."

