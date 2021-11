GGD: 'Testen kan nog steeds op zelfde dag in Drenthe'

Het is druk in de teststraten van de GGD (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Drenten die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen nog steeds op dezelfde dag terecht in een van de testcentra van onze provincie. Dat laat de GGD in Drenthe weten na de noodkreet van GGD GHOR Nederland over de drukte bij het callcenter en in de teststraten.

De koepelorganisatie waarschuwde vandaag dat de maximale testcapaciteit is bereikt en dat werknemers 'alle zeilen bijzetten om aan de explosieve vraag' naar testafspraken te kunnen voldoen. De rek is er volgens de GGD GHOR Nederland uit.

Testen het liefst met afspraak

Ook in Drenthe voelt de GGD de enorme drukte. "Wij doen al meer dan onze maximale testcapaciteit", zegt woordvoerder Linda van der Heide van de Drentse gezondheidsdienst. "Er wordt door iedereen ontzettend hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen."

Met name in Meppel en Hoogeveen kan de GGD niet garanderen dat mensen die zonder afspraak getest willen worden daarin ook slagen. Mogelijk wordt ze gevraagd op een ander moment terug te komen of door te rijden naar Assen of Emmen.

Het liefst ziet de GGD daarom dat iedereen een afspraak maakt voor een test, omdat dan de stroom mensen beter kan worden gespreid over de dag. Van der Heide: "Een bijkomend voordeel van een afspraak is daarnaast dat je op locatie veel sneller klaar bent."

Ook bij verkoudheid thuisblijven

Wie telefonisch een afspraak wil maken, moet mogelijk even wachten voor een medewerker van de GGD aan de lijn komt. De GGD GHOR Nederland zegt dat na sluitingstijd wordt doorgewerkt om wachtrijen weg te werken. Wegens krapte op de arbeidsmarkt zou het lastig zijn om genoeg mensen aan te nemen en de drukte de baas te zijn.

Van der Heide: "Maar het is niet zo dat het in Drenthe niet meer mogelijk is om je te laten testen. Je kunt nog steeds dezelfde dag terecht. Het lijkt overigens ook dat de verkoudheid rondgaat, daardoor neemt ook het aantal testen ook toe. Mijn oproep is dan ook: begeef je ook bij een verkoudheid niet onder de mensen. Bij klachten, blijf thuis."

