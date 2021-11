Leerlingen uit Meppel ontwikkelen systeem om gemalen schoon te houden

Maar met behulp van een aantal leerlingen komt daar waarschijnlijk verandering in. Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de gemalen namelijk flink automatiseren.

"Met name in de zomermaanden voeren we veel water aan vanuit het IJsselmeer vanaf Meppel richting Assen", legt Sander Habing van het waterschap uit. "Maar het water neemt daarbij veel afval mee zoals kroos en waterplanten. Dat hoopt zich op voor de kroosrekreiniger, een rooster dat het vuil tegenhoudt zodat het de gemalen niet verstopt."

Flink onder handen

De komende tijd wil het waterschap de zes gemalen rondom Meppel een onderhoudsbeurt geven. De technische installatie wordt verbeterd en een aantal systemen wordt geautomatiseerd.

Voor de kroosrekreiniger schakelde het waterschap een aantal knappe koppen in van scholengemeenschap Het Dingstede. Het is te arbeidsintensief om dat met de hark uit het water te vissen, daarom wil het waterschap het systeem flink onder handen nemen. "We betrekken leerlingen vaker bij technische vraagstukken en waterbeheer", legt Habing uit. "Leerlingen hebben vaker verfrissende ideeën die we goed kunnen gebruiken."

Stapje voor stapje

En dat blijkt. Want na een aantal maanden puzzelen lag er volledige 3D-animatie klaar. "We hebben een systeem bedacht dat de waterplanten omhoog schept en wegvoert via een soort lopende band over het water", legt Rens Oosterhoff uit. Samen met drie anderen bedacht hij het idee. "We hadden goede communicatie met elkaar", legt hij uit. "Stapje voor stapje rolde dit eruit."

Het waterschap gaat nu beslissen of ze het idee ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Maar voor Rens is het sowieso een mooi duwtje in de rug. "Het staat goed op mijn CV, inderdaad", lacht hij.