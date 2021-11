Oud-marinier uit Eelde verdacht van bedreigen ex met vuurwapen

Een 51-jarige oud-marinier, die lange tijd in veteranenopvang De Compound in Eelde heeft gewoond, wordt verdacht van het bedreigen van zijn ex-vriendin met een wapen. Ook verdenkt justitie hem van het stalken, mishandelen en bedreigen van een medebewoner van De Compound.

De man stond vanmiddag terecht bij de rechtbank in Assen, maar tot een strafeis kwam het niet. Advocaat Peter Schouten, die de veteraan bijstaat, had zoveel opmerkingen en vragen over het rapport dat een psycholoog over zijn cliënt had geschreven dat de rechtbank besloten had vandaag alleen de aanklachten te behandelen.

Op een volgende zitting worden dan de psycholoog, maar ook de psychiater en de reclasseringsmedewerker die de ex-marinier hebben onderzocht uitgenodigd. Dan kunnen Schouten, de officier van justitie en de rechtbank hen vragen stellen. De man heeft PTSS (posttraumatisch stress-stoornis) overgehouden aan zijn tijd bij defensie en volgens de officier van justitie adviseren de deskundigen tbs met voorwaarden. Dat is een iets lichtere variant van tbs met dwangverpleging.

Doodsbedreiging

De oud-marinier was sinds 2018 samen met zijn ex uit Langelo. De man had een hoveniersbedrijf en was haar tuinman. Het liep volgens de vrouw begin dit jaar stuk vanwege de psychische problemen van de man, die onder meer ziekelijk jaloers bleek te zijn. Op 3 maart stond hij opeens bij haar huis. Hij liep naar de kapschuur op haar terrein waar spullen van hem opgeslagen stonden en kwam teruglopen met een wapen in de hand, verklaarde de vrouw later bij de politie.

Ze zag dat hij het doorlaadde en het daarna in een plastic zak deed. De man was ervan overtuigd dat ze een ander had. Hij dreigde dat hij de volgende dag zou terugkomen om haar dood te schieten. De vrouw werd bang en ging naar de politie, die hem later die dag oppakte.

Het slachtoffer had stiekem beelden gemaakt met een camera. Daarop waren de dreigementen te horen en was ook te zien dat de man met het wapen in de weer was. Het bleek later een gaspistool te zijn. Volgens de veteraan wist zijn ex dat ook en laadde hij het helemaal niet door, maar controleerde hij juist of het niet geladen was, zoals hij dat in dienst had geleerd.

Geweld bij De Compound

Een medebewoner van De Compound deed aangifte van een mishandeling in november vorig jaar bij de opvang in Eelde. De 51-jarige man schopte en sloeg hem toen meerdere keren. Toen de politie erbij kwam, had het slachtoffer open wonden. De verdachte zei dat het slachtoffer zelf was begonnen, doordat hij hem had gespuugd en in het kruis had gegrepen.

Hij erkende dat hij diezelfde man een flink aantal keren had gebeld en geappt, maar dat deed het slachtoffer zelf ook, zei hij. Volgende de politie belde hij het slachtoffer 145 keer tussen november vorig jaar en februari dit jaar. Dat deed hij steeds 's nachts. Ook appte hij vaak. Daarbij zaten ook dreigende berichten.

Tranen in de rechtszaal

De ex-vriendin van de verdachte deed huilend haar verhaal in de rechtszaal. Ze eist ruim 2.500 euro schadevergoeding, maar vertelde ook dat ze ondanks alles nog steeds van hem houdt. Toen de ex-marinier na haar emotionele betoog ook in tranen uitbarstte, gaf de vrouw hem een zakdoekje. Daarna bood hij zijn excuses aan.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak verder gaat. Advocaat Schouten wil dat de oud-marinier wordt vrijgelaten, zodat hij de rest van de zaak kan afwachten op een zorgboerderij van een bevriend stel in Groningen. Bij De Compound is hij niet meer welkom. De rechtbank beslist morgen.