Hooghalen wil groei: 'Wellicht iets mogelijk wat tien jaar geleden ondenkbaar was'

"We willen gematigde groei", vertelt voorzitter Reinhard Mulder van Dorpsbelangen Hooghalen. "We willen dat de inwoners van Hooghalen de ruimte krijgen om nieuw te bouwen. Daarnaast is het voor de voorzieningen in het dorp ook van belang dat we lichte groei houden zodat de basisschool, de bakker, de supermarkt en de kapper hun brood kunnen blijven verdienen."

Het dorp zet naast onder andere duurzaamheid in op twee grote projecten: zo wil het onderzoeken of het centrum compacter ingedeeld kan worden met een multifunctionele accommodatie zodat er ruimte vrijkomt voor woningen. "We gaan kijken naar de verschillende sociale gebouwen in het dorp: de oude school, het dorpshuis, de basisschool en de sportvereniging. Wellicht kunnen we daar iets combineren,", zegt Mulder.

Het andere grote project gaat over het voormalige azc-terrein van ongeveer 10 hectare aan de rand van het dorp. Inwoners willen dat terrein weer gaan gebruiken. "We hebben als dorp besloten dat we er nu echt invulling aan willen geven", legt Mulder uit. "Of dat woningbouw wordt, of een ander soort invulling dat gaan we het komende jaar onderzoeken."

Het voormalige AZC-terrein ligt er braak bij (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

'Dit zit erg diep'

In 2007 stond het plan om het dorp te verlengen richting het spoor op het voormalig azc-terrein ook op de planning. De woningbouwplannen waren zelfs al uitgetekend. De krimpende vraag op de woningmarkt speelde een rol, maar de Oude Provinciale weg die tussen het voormalig azc-terrein en het dorp ligt vormde het grootste obstakel. Dat had te maken met de verkeersveiligheid en het karakter van het dorp.

Het voormalig azc-terrein ligt daarom al jaren braak. Even leek er sprake dat de airsoftvereniging een plekje zou krijgen, maar nu is het alleen de politiehondentraining die gebruiktmaakt van de locatie.

"De drukke straat scheidt eigenlijk dit azc-terrein van het dorp", vertelt Wybe Wiekema, de penningmeester van Dorpsbelangen. "Wat we willen voorkomen, is wat in het verleden de A28 heeft gedaan met Hooghalen en Laaghalen: twee stukken dorp die worden doorsneden door de snelweg. Dat zit bij de Haolernaren wel erg diep. Dat wil men hier voorkomen."

'Wellicht is nu iets mogelijk wat tien jaar geleden ondenkbaar was'

Het dorp wil graag een geheel blijven. "De meest ideale situatie is dat de weg daarom verlegd wordt", voegt Mulder toe. "Maar dat is een hele strijd om dat voor elkaar te krijgen."

Aan het verleggen van de weg hangt namelijk wel een prijskaartje. De grond is al van de gemeente, maar de kosten voor de weg moeten dan nog worden gemaakt. Wiekema: "Dan praat je over hele serieuze bedragen. Daar tegenover staat dat woningbouw en bouwgrond tegenwoordig ook weer een mooie opbrengst kan opleveren. Wellicht is nu iets mogelijk wat tien jaar geleden ondenkbaar was."

Ook andere opties op het terrein worden onderzocht. Zoals recreatie, sport of een combinatie van alles. Want woningen direct naast het spoor is vragen om problemen. Mulder: "Dat is een uitdaging wat betreft het geluid. We moeten uitzoeken wat wel kan en wat niet. Daar hebben we nu nog geen pasklare antwoorden op".