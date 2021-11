Minder werknemers met burn-out in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe

De groep mensen met een burn-out is in Zuidoost en Zuidwest-Drenthe gedaald, ondanks veranderende werkomstandigheden door de coronacrisis. In Noord-Drenthe is juist sprake van een lichte stijging. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut TNO.

Opgebrand of uitgeput door drukte op het werk: in Zuidoost-Drenthe (de gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn) ervaarde 12,3 procent van de werknemers vorig jaar burn-outklachten. In 2019 was dit nog 16,7 procent. Ook in Zuidwest-Drenthe (de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld) namen de klachten af: vorig jaar voelde 10,3 procent van de werknemers zich 'op', tegenover 16,5 procent een jaar eerder.

Deze regio's behoren samen met de omgeving Delfzijl en Noord-Overijssel tot de gebieden met relatief de minste werknemers die zijn uitgeput of opgebrand. Noord-Drenthe (de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe) behoort hier niet toe: daar ervaarde 14,5 procent van de werknemers vorig jaar burn-outklachten, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van 2019.

Landelijk

Landelijk kampte zo'n 16 procent van de werknemers met burn-outklachten. Met name in de grote steden hebben relatief veel mensen hiermee te maken. Zo kampte bijna een kwart van de werknemers in Amsterdam, Haarlem en Den Haag vorig jaar met burn-outklachten. Rotterdam en Den Haag volgen op de lijst.

Volgens TNO hadden eind vorig jaar zo'n 1,2 miljoen Nederlanders klachten die passen bij een burn-out. Een jaar eerder waren dat er 1,3 miljoen.

