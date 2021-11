Asser wethouder wacht met nieuw krediet voor aardgasvrije proeftuin

Eerst zou de gemeenteraad er morgenavond over beslissen, maar dat is uitgesteld tot begin volgend jaar. De Asser wethouder kreeg vorige week van veel raadsfracties al flink tegengas, toen ze om een nieuw voorbereidingskrediet vroeg.

Eerst cijfers zien

Veel raadsfracties hebben moeite met het nieuwe voorschot, omdat er in volgende maand een voortgangsrapportage over dit miljoenenproject uitkomt. ChristenUnie VVD, PvdA en Stadspartij PLOP willen die eerst afwachten. Ze willen eerst wel eens concrete cijfers zien van hoe het aardgasvrije proefproject verloopt, waar allemaal al geld in gestoken is, en wat de totale kosten zijn voor een warmtenet voordat ze weer geld beschikbaar stellen.

In Lariks-West wil de gemeente Assen 428 woningen aan De Beek en omliggende straten van het aardgasnet afhalen en op een warmtenet aansluiten, dat met opgewarmd water uit de Vaart wordt gevuld. Assen krijgt voor deze landelijke proeftuin ruim 4,6 miljoen euro aan rijksgeld.

Bijna 8 ton opgemaakt

Inmiddels is er sinds 2019 al bijna 8 ton opgeslokt aan voorbereiding, participatie, communicatie en onderzoek. Met het extra voorbereidingskrediet dat Dekker erbij wil, is er straks al meer dan een miljoen euro uitgegeven, maar de politiek heeft nog geen idee of het miljoenenproject wel haalbaar is.

Gisteren heeft wethouder Dekker de zaak besproken in het college van B en W. Daar is afgesproken om tegemoet te komen aan de wens van de raad en te wachten met het aanvullende krediet. Eerst volgt de komende maand de voortgangsrapportage. "Bedoeling is dat beide stukken begin volgend jaar in samenhang worden besproken", aldus het college.

Overschrijding van 75.000 euro

Het uitstel heeft wel tot gevolg dat Dekker haar beschikbare budget overschrijdt met 75.000 euro. Er was ruim 782.000 euro beschikbaar gesteld, maar dit bedrag is inmiddels zo goed als uitgegeven. "Om het project voort te kunnen zetten tot half februari komend jaar, is er 75.000 euro nodig", aldus burgemeester en wethouders.

Zo zijn er deze zomer van deur tot deur bezoeken geweest in de wijk over de aardgasvrije plannen. Zestig huishoudens willen ook graag nog een keukentafelgesprek met de gemeente. Daar zijn al tientallen van gevoerd, maar moeten er ook nog veel gedaan worden. Dat kost geld, volgens Dekker, en dat is er niet meer.

"Voor de volgende fase is er straks wel gewoon geld aanwezig", zeggen B en W. Maar veel politieke partijen willen eerst weten of het gasloze proefproject ook realistisch en haalbaar is, en voor woningeigenaren ook betaalbaar.

Lariks-West in Assen is één van de 27 landelijke proeftuinen, waar geëxperimenteerd wordt met een gasloze warmtebron. In 2019 is het gestart. De gemeente Assen krijgt van het Rijk ruim 4,6 miljoen euro subsidie om een warmtenet in de proeftuin aan te leggen. Startjaar is vooralsnog 2024. De bedoeling is om 428 woningen aan De Beek en omliggende straten te verwarmen met opgewarmd water uit de Vaart. Dat wordt ondergronds opgeslagen en stroomt vervolgens op een temperatuur van 70 graden via het warmtenet de huizen binnen, 'waarmee het behaaglijk warm is', volgens de gemeente.

Lees ook: