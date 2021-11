Opnieuw gaat auto in vlammen op in Hoogeveen

De brand werd kort voor half zeven gemeld. De brandweer bluste het vuur. Vermoed wordt dat sprake is van brandstichting. In dezelfde straat is volgens omwonenden en de politie ter plaatse ook geprobeerd om brand te stichten bij een andere auto. Er wordt onderzoek gedaan.

Eerdere branden

In de nacht van zondag op maandag gingen vier auto's in vlammen op aan de Calkoenstraat in naastgelegen wijk Hoogeveen-Zuid. In Hoogeveen zijn de laatste tijd meerdere autobranden gemeld. Vorige maand gingen auto's aan de Ebbingestraat en De Vink in brand, maar ook eerder waren er al veel autobranden.

