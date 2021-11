Opnieuw dode schapen in Wapse: 'We halen ze binnen, dit kan zo niet langer'

Onderzoek van BIJ12 en de Wageningen University moet het nog uitwijzen, maar Worst gaat er vanuit dat de wolf die inmiddels in Zuidwest-Drenthe is gesignaleerd, opnieuw heeft toegeslagen. Het is de tweede keer in een maand dat hij dode en gewonde dieren aantreft in zijn weiland. De vorige keer gebeurde het op dezelfde plek. Toen waren ook twee dieren dood en enkele anderen gewond.

Worst heeft in totaal 250 schapen, waarvan er 23 in het weiland in Wapse lopen. "Die halen we nu binnen, want dit kan zo niet langer", zegt hij. Behalve schapenhouder is Worst ook melkveehouder. Hij vreest ook voor zijn koeien. "Op het zandpad vlakbij de stal staan pootafdrukken van de wolf. Dan is hij dus al op 30 à 40 meter van mijn koeien geweest en die stal kun je zo inlopen."

"Hoe ver moet je gaan om je dieren te beschermen?" vraagt Worst zich hardop af. "In de winter kan ik de stal nog afsluiten, maar in de zomer hebben we de zijkanten open. Het is geen doen als de deuren dan dicht moeten."

'Vader in tranen'

De balans is zoek met de wolf in de Drentse natuur, vindt Jos van der Linde uit Wapse. Zijn vader houdt voor de hobby schapen en heeft gisteren voor de tweede keer in veertien dagen tijd doden schapen gevonden in zijn weiland aan de Leemdijk tussen Wapse en Diever. Ook vanochtend trof hij drie dode dieren aan, die in een weiland bij Wapserveen liepen. "Hij stopt zijn ziel en zaligheid erin. Gistermorgen belde hij me in tranen op", zegt Van der Linde.

Op 5 november waren er vier gedood en overleed later een vijfde dier. Gistermorgen vond zijn vader 's ochtends vijf dode dieren en vier gewonde, waarvan één later alsnog moest worden afgemaakt. "Het was de bedoeling de schapen er weg te halen. Ze begrazen het land van een boer in de winter. Omdat er steeds dieren worden gedood en ze relatief ver van de bewoonde wereld graasden, zouden de dieren dichter bij de boerderij worden gezet", vertelt hij.

Wolvenhek

De ongeveer dertig schapen die nog over zijn, gaan nu naar binnen. "Dat doen alle kleine schapenhouders in de omgeving. Als jij ze nog buiten hebt lopen, ben je de volgende die aan de beurt is. Het is toch bizar dat je overal een hek omheen moet gaan zetten? Schapen, geiten, pony's... En zo'n wolvenhek met stroom is mooi bedacht hoor, maar feitelijk lacht zo'n wolf daarom. Als hij honger is, neemt hij die tik stroom wel voor lief en kruipt hij eronderdoor of hij gaat eroverheen."

Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders vertelde afgelopen zaterdag in het radioprogramma Cassata waarom de hekken volgens hem wél zinvol zijn. Aanleiding was het nieuws dat schapenhouders in heel Drenthe nu subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf van de hekken (artikel gaat verder onder de foto):

"Als het nou af en toe één schaap was, dan zeg je: het is bedrijfsrisico, maar als je telkens meerdere dieren kwijtraakt... Ja, we moeten met de wolf leren leven, maar dat gaat makkelijker in landen zoals Duitsland en Polen, waar veel meer ongerepte natuur is. In Nederland is het heel anders. De balans is zoek", vervolgt hij. "Misschien moet zo'n wolf eerst aan pony's en paarden beginnen voor er meer mensen wakker worden."

'Zorgen over het landschap'

VVD-Statenlid en ondernemer Johan Moes, ook uit Wapse, heeft een foto van de gedode schapen van Van der Linde's vader geplaatst op Twitter. Daarbij schrijft hij 'Als we niet terugvechten gaan de wolven winnen'. "Dat is een uitspraak van een Canadese bioloog die tussen de wolven leeft", licht Moes toe. "Ik maak me grote zorgen over het landschap in Drenthe, want er zullen steeds meer wolven komen. In Duitsland is het aantal dit jaar met dertig procent gestegen en we weten allemaal dat ze vanuit Duitsland hier naartoe komen."

"Wolfwerende hekken zijn in theorie handig, maar in de praktijk is het allemaal niet zo eenvoudig", vertelt Moes verder. "Het wordt steeds moeilijker om schapen de Drentse heide te laten begrazen op deze manier en dan komt de heide in de problemen. Je ontkomt er niet aan dat je de wolf in de toekomst moet gaan beheren, net als dat in Duitsland en Frankrijk al gebeurt. Dat moet gebeuren om de populatie in toom te houden", zegt hij.

Daarmee bedoelt hij dat de wolf in de toekomst bejaagd moet kunnen worden, iets wat nu verboden is, omdat het een beschermd dier is. "Het kan nog jaren duren, maar we moeten de ogen er niet voor sluiten, denk ik."

