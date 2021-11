Betaald voetbal gaat door zonder publiek: 'Een zware teleurstelling'

De voetbalwedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan de komende weken door zonder publiek. De eerstvolgende speelronden in het betaalde voetbal worden niet uitgesteld tot na 4 december. Dan zijn supporters mogelijk weer welkom in de stadions.

Het kabinet besloot vrijdag dat publiek drie weken lang niet welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Het is een van de maatregelen om het aantal coronapatiënten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. De KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie reageerden in een gezamenlijke verklaring teleurgesteld op het kabinetsbesluit van vrijdag en hoopten de komende speelrondes uit te stellen.

Verplaatsen wedstrijden onderzocht

Op verzoek van de clubs, waaronder ook FC Emmen, heeft de KNVB samen met de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie uitvoerig onderzocht of het mogelijk is om wedstrijden te verplaatsen zodat er later wel toeschouwers bij kunnen zijn. De afgelopen dagen is gesproken met profclubs, het Supporterscollectief, de centrale spelersraad, Coaches Betaald Voetbal, ESPN, politie, gemeentes, ministeries, politici en politieke partijen.

Het bleek volgens de KNVB vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven. Ook is het onzeker of er na 4 december wel met publiek kan worden gespeeld. Daarom is woensdag uiteindelijk besloten de komende speelronden in het betaalde voetbal niet uit te stellen.

'Hoe krijgen we de tribunes snel weer vol?'

"Het voetbal biedt in deze bijzondere tijden miljoenen mensen thuis ontspanning, topsport en amusement", laten de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in een gezamenlijke reactie weten. "Door te spelen werken we opnieuw mee aan de oplossing. Maar we willen wel graag van 'Den Haag' horen wat er nodig is om zo snel mogelijk weer met volle tribunes te mogen spelen. Want daar draait het betaald voetbal vooral om."

FC Emmen teleurgesteld

Dit is een een zware teleurstelling, laat Ronald Lubbers van FC Emmen weten. "Er worden nu heel veel mensen getroffen. Het is niet uit te leggen, want we hebben geholpen om ze van data te voorzien om te laten zien dat het in de buitenlucht prima kan."

Gekscherend weet Lubbers wel een optie: "Waarom gaan we niet in een bioscoop voetballen, daar mogen wel mensen in. Nee gekheid, is misgun de bioscopen niet dat ze open zijn. Toch vind ik het niet uit te leggen dat we zonder publiek moeten spelen."

FC Emmen wilde graag de wedstrijden uitstellen, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. "Er zijn een paar clubs uit de Eredivisie tegen het uitstellen, vanwege Europees voetbal. Daarnaast willen de meeste spelers van eredivisieclubs doorvoetballen en ESPN wil ook doorvoetballen. Die kunnen niet drie weken zonder voetbal. Ook de openbare orde heeft aangegeven dat ze het liefst hebben dat we doorvoetballen. Ja, dan gaan we doorvoetballen."

