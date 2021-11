Waar komt de Meppeler Mug vandaan?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!.

Bijnamen of schimpnamen zijn geen onbekend fenomeen in Drenthe. Zo heb je bijvoorbeeld de Anner Oelen, de Wijster Brabanders, de Gieter Heren en de Eexter Ossen. En in Meppel zijn er de Meppeler Muggen.

De legende

Dat Meppelers ook wel muggen genoemd worden, dat komt door een oud volksverhaal:

Het gebeurde eens lang geleden in Meppel. Dat op een warme, zwoele zomeravond een dichte wolk muggen danste rondom de torenspits. De zon ging net onder en de zonnestralen weerkaatsten op de honderden klapperende vleugeltjes. Het was is een fantastisch gezicht. Een jongen kijkt naar het schouwspel. Hij dacht dat de toren in brand stond en riep "Brand, brand!!!". Daarop rukte de brandweer uit met ladders en spuiten. En nadat ze begonnen met spuiten, kwam een snuggere Meppeler er achter dat het alleen maar dansende muggen waren! Bron: Canon van Nederland

Of bovenstaand verhaal echt gebeurd is, is niet zeker. Maar het gevolg is dat Meppelers ook wel muggenspuiters worden genoemd, en dat is dan niet aardig bedoeld. Deze bijnaam was in 1874 de reden voor een grote vechtpartij tussen Meppelers en Kampenaren op de Stationsweg. De Meppelers waren toen hogelijk beledigd dat ze muggenspuiters genoemd werden.

Tegenwoordig noemen Meppelers zichzelf wel graag Meppeler Muggen, het wordt nu gezien als een geuzennaam. Bij de Grote Kerk in Meppel staat ook een standbeeld van de muggen:

Het standbeeld van de Meppeler Muggen (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Niet elke bewoner van Meppel is een Meppeler mug. De naam, is alleen van toepassing op iemand die geboren is in Meppel.

Het verhaal van de Meppeler muggen heeft meerdere kunstenaars geïnspireerd. Zo heeft Roel Reijntjes er in 1965 een gedicht over geschreven:

De Möppeler muggen Roel Reijntjes (1923-2003) Op een dag hiel Möppel stiet op de kop:

'Der is braand in de toren,

o blaos op het horen!' Het volk is verbiesterd, verbalderd, het löp

en röp: 'Waor's de brandweer? O komp e toch gauw!

veur vuur en gevaoren

moet zie oes bewaoren,

o red oeze toren!' zo klinkt het benauwd. Doar komp 't olde spuitien in volle galop.

'Zie zint veul te late,

waor blif nou het water?

Och heden, och mèensen, de piep is verstopt. O help, oeze toren die giet der nou an.

't Volk löp er met pannen,

met emmers en kannen,

met tobben en baolies, elk döt wat e kan. Maor dan röp een buitel: 'Och moe, het zint muggen,

het is jao een wolkien,

o kiek toch ies volkien,

zie dreit um de toren, zo rap en zo vlugge!' En dan zöt een ieder: het kind hef geliek,

der is jao gien braand,

der is niks an de haand,

de brandweer rukt in en röp: 'Volk, gien paniek!' Het volk aomt verlocht en het giet weer terugge.

Waor was heur verstaand!

Der was jao gien braand!

Maor nog altieding heet zie van: Möppeler muggen. Bron: Ik heb nooit echt het vol geluk verwacht : verzaomelde gedichten van Roel Reijntjes (1923-2003) / dr. H. Nijkeuter (Beilen : Stichting Het Drentse Boek, 2010)

Naast het gedicht en het standbeeld is er ook in 2016 een theatervoorstelling gewijd aan het verhaal door Dok2a, en in 2017 heeft Wilfred Vermeulen er een lied over geschreven.

Zoek het uit!

