Geboortegolf in heel Drenthe, Midden-Drenthe is koploper

In de periode januari tot en met september van dit jaar zijn er in de gemeente Midden-Drenthe bijna net zoveel kinderen geboren (245) als in heel 2020 (246) en in heel 2019 (248). De 245 baby's die de eerste negen maanden van dit jaar werden geboren vormen een stijging van ruim 36 procent ten opzichte van vorig jaar.

In heel Nederland is er sprake van een stijging van het aantal geboortes. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het geboorteaantal van de eerste negen maanden van dit jaar het hoogte in tien jaar tijd. Er zijn zo'n 6800 kinderen meer geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. In Drenthe ligt het totaal op tweehonderd kinderen meer ten opzichte van 2020 of 2019.

In vijf van de twaalf Drentse gemeenten is er nauwelijks sprake van een stijging of zelfs een daling van het aantal geboorten dit jaar ten opzichte van de eerste negen maanden vorig jaar. Daarbij is gekeken naar de woongemeente van baby's, niet om de geboortegemeente. Een kind dat in het ziekenhuis in een andere gemeente geboren is, is dus niet meegerekend in de gemeente waar dat ziekenhuis staat, in de gemeente waar het woont.

Het aantal geboren kinderen per gemeente, waarbij goed zichtbaar is dat in de gemeente Midden-Drenthe al bijna net zoveel kinderen in de eerste negen maanden van dit jaar zijn geboren als in heel 2019 of heel 2020:

Volgens het CBS zijn het vooral dertigers en vrouwen tussen de 25 en 30 jaar die dit jaar een stuk meer kinderen hebben gekregen dan in de laatste jaren. In de leeftijdsgroep vrouwen jonger dan 25 jaar blijft het aantal baby's juist dalen. Ook in Europees perspectief ligt de stijging van het aantal geboorten in Nederland volgens het CBS uitzonderlijk hoog. Alleen in Finland zijn in verhouding meer kinderen geboren. In Frankrijk en Spanje daalt het aantal juist.

Uit de cijfers blijkt ook dat alleen de maand januari ongeveer gelijke geboortecijfers heeft als voorgaande jaren. De overige maanden laten een stijging zien, met als uitschieter de maand februari. De absolute cijfers voor februari zijn niet het hoogst, maar die maand is wel de grootste stijger.

