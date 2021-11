Schilderij Kahlo levert 31 miljoen euro op: 'Niet slecht voor het museum'

Een zelfportret van de Mexicaanse kunstschilder Frida Kahlo heeft op een veiling bij Sotheby's in New York 34,9 miljoen dollar (bijna 31 miljoen euro) opgebracht. Het is het hoogste bedrag dat ooit werd betaald voor een schilderij van een Latijns-Amerikaanse kunstenaar.

Zoals verwacht verbrak het zelfportret van Kahlo getiteld Diego y yo (Diego en ik), uit 1949, haar oude record van tien miljoen euro. Het werk staat symbool voor de zelfportretten met een intense en raadselachtige blik die Kahlo (1907-1954) wereldberoemd maakten. Maar op dit werk verschijnt het gezicht van haar man Diego Rivera op haar voorhoofd - boven haar zwarte ogen, waaruit een paar tranen lijken te ontsnappen. Rivera wordt afgebeeld met een derde oog, een teken van de kwellingen die hij zijn vrouw aandoet.

'Belangrijkste vrouwelijke kunstenaar'

Ze schilderde het zelfportret toen ze ziek op bed lag met enkel een spiegeltje. Ze heeft meerdere zelfportretten getekend en meerdere portretten van haar man gemaakt, maar dit is het enige schilderij waar ze samen op staan.

Het miljoenenbedrag voor het schilderij komt niet als een verrassing, laat Harry Tupan van het Drents Museum weten. "Frida is booming of eigenlijk is de vrouw in de kunst booming." In het Drents Museum is tot maart volgend jaar de tentoonstelling Viva la Frida! van Frida Kahlo te zien.

Volgens Tupan stijgt, met de verkoop van dit schilderij, Kahlo boven de waarde van haar man uit. "Frida is één van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars ter wereld. Haar man Diego Rivera was een van de bestverkochte kunstenaars van kunstenaars van Latijns-Amerika en nu lost zij hem af met dit schilderij."

Geen extra bezoekers nog

Nu er aandacht voor het schilderij is hoopt Tupan dat nog meer mensen naar het Drents Museum komen. "Dit komt het museum niet heel slecht uit." Toch is Tupan al tevreden over het bezoekersaantal voor Viva la Frida! "Er zijn nog geen extra bezoeken gepland, het is gezellig druk. Precies wat past binnen de coronamaatregelen. En misschien geeft de verkoop van het schilderij nu een extra impuls."

Of er binnenkort nog meer miljoenenbedragen worden neergelegd voor een schilderij van Kahlo weet Tupan niet. "Je moet je ook afvragen of zo'n schilderij wel waard is voor het bedrag dat er voor betaald is. (...) Ook ligt het eraan of een schilderij in particulier bezit is. Wij hebben hier in het museum ook een paar die in particulier bezit zijn en wie weet komen die nog op de markt. Alle schilderijen die in bezit van een museum zijn komen niet meer op de markt, maar particulieren kunnen ze op de markt brengen als ze dat willen."