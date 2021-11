382 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn de afgelopen dag 382 nieuwe positieve coronatest gemeld. Dat is meer dan het weekgemiddelde van 349. Gisteren waren het er 423.

Het RIVM merkt hierbij op dat de cijfers hoger uitvallen, vanwege een storing afgelopen weekend. Daardoor zitten in de cijfers de komende dagen nog wat 'nameldingen'. De gemeente Emmen tikte gisteren als eerste gemeente in Drenthe honderd nieuwe positieve coronatests op een dag aan. Vandaag is er van 99 inwoners uit de gemeente Emmen een positieve test gemeld.

Ziekenhuisopnames

Er zijn geen meldingen gemaakt van nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames.

In de Drentse ziekenhuizen liggen nu in totaal 37 coronapatiënten, van wie er negen op de intensive care liggen. Gisteren lagen er ook 37 patiënten met een coronabesmetting in de Drentse ziekenhuizen. Wel ligt er vandaag één patiënt minder op de intensive care.

In Drenthe zijn geen meldingen gemaakt van mensen die de afgelopen 24 uur zijn gestorven met corona.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 17-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1909 (+28) 8 21 Assen 5410 (+64) 74 15 Borger-Odoorn 2159 (+18) 36 16 Coevorden 3941 (+18) 63 33 Emmen 12264 (+99) 200 86 Hoogeveen 6323 (+42) 88 42 Meppel 3210 (+31) 35 32 Midden-Drenthe 2731 (+16) 41 32 Noordenveld 2411 (+17) 35 26 Tynaarlo 2289 (+12) 28 25 Westerveld 1448 (+11) 19 22 De Wolden 2728 (+19) 39 27 Onbekend 127 (+7) 0 0

Landelijke cijfers

In heel Nederland zijn er 20.829 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal ooit. Op dinsdag waren er iets meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 48 procent meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een nieuw record.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 44 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.