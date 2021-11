Wolvenhek Drents-Friese grens blijft steken op 25 meter

"Het plan was om eerst 2,5 kilometer op de Drents-Friese grens neer te zetten, om het te proberen", vertelt Jehan Bouma van Stichting Wolvenhek Fryslân. "Maar een week voordat de eerste paal de grond in ging kreeg 1 van de 5 betrokken boeren koude voeten en die trok zijn instemming terug. Die instemming was wel cruciaal, toen had de rest er ook niet zoveel zin meer in."

Was het dan alleen een publiciteitsstunt?

Oud-commissaris van de koning, Hans Wiegel liet zich graag lenen om de eerste paal de grond in te slaan. Regionale, maar ook veel landelijke pers kwam daarop af. Was het de organisatie alleen om de aandacht te doen? "Je hebt de aandacht wel nodig", vertelt Bouma. "Maar we denken nog steeds dat dit de enige manier is om de wolf op afstand te houden. Het is niet een publiciteitsstunt geweest."

Het plan van het wolvenhek rond de provincie Friesland is daarom ook nog niet van tafel. Ook de crowdfunding gaat door, ondanks dat de betaallink uit de lucht is. "We hadden niet de illusie dat er binnen een paar maanden een hek om de provincie zou staan. We gaan eerst op zoek naar meer steun. Van de gemeente en van de provincie. Die zijn nog afwachtend, maar die hebben we wel nodig."

Voorzitter Jehan Bouma van de Stichting Wolvenhek Fryslan: die 150 kilometer hek die komt er uiteindelijk wel (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Zoogdiervereniging sceptisch

Juridisch had en heeft het plan behoorlijk wat haken en ogen. Natuurorganisaties waren vanaf het begin af aan al sceptisch over de plannen. "Het is juridisch en praktisch heel erg lastig", vertelt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "Dat komt door uitspraken die zijn gedaan vanuit de Europese Commissie richting het Europarlement over de bescherming van de wolf. Je kunt niet hele stukken afsluiten voor de wolf."

Lelieveld wijst daarnaast op het feit dat het hek wel eens het omgekeerde effect kan hebben. "Als er een gat in het hek zit en de wolf kan daardoorheen, dan leert de wolf daarvan. Als je dan niet voor een negatieve prikkel zorgt zoals een schok, dan leer je de wolf over het hek te krijgen. Je straft hem niet af. Het hek is meer een uiting van zorg, dan dat het helpt."

Een wolf loopt gemiddeld tussen de 40 en 50 kilometer per dag. Dat het hek van ongeveer 25 meter niet de wolf tegenhoudt, beseft Jehan Bouma ook. "Dat geldt ook voor het hek van 2,5 kilometer, daar komt de wolf zo omheen. Maar die 2,5 km is bedoeld als proef. We waren ook met wildcamera's bezig, zodat we konden zien of klein- en grootwild wel door speciale openingen zal lopen of eroverheen springt. En daar balen we van. Het ontneemt ons de kans om te laten zien wat we van plan waren." Het kan volgens de voorzitter Stichting Wolvenhek Fryslân nu wel jaren gaan duren, maar het hek langs de grens moet er komen. "Het is de enige manier om in Friesland het vee permanent in de wei te kunnen houden."

het gat in het proefhek is niet alleen voor kleinwild, ook Roodkapje mag er door (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

'Niemand is gebaad bij schade'

Maar Lelieveld is niet overtuigd. "We zijn als zoogdierenvereniging echt wel al aan het kijken naar: hoe kan het wel? Niemand is gebaad bij schade. Maar dit is niet de manier. Hier gaat heel veel tijd en energie in zitten en dat is zonde."

Ondertussen laat Stichting Wolvenhek Friesland het er niet bij zitten. "De noodzaak wordt steeds groter. Het is toch krankzinnig om ieder weiland los te omheinen. Daar raken ook andere dieren in verstrikt. Bij het het wolvenhek is daar wel rekening mee gehouden. Voor klein wild zit er genoeg ruimte tussen en groot wild kan er overheen springen. Het hek weert echt alleen de wolf."

De stichting volgt nu een nieuwe koers: "Onze eerste stap is: meer politieke steun en aantonen wat de wolf voor schade toebrengt. Daarnaast komt het hek niet uit de lucht vallen. We willen naar buurlanden zoals Duitsland en Denemarken waar zo'n hek al effectief wordt gebruikt en samen met wildcamera's 100% dekking geeft."

