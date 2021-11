Vakantiepark Meerzicht verkocht, toekomst huisjeseigenaren onzeker

De huidige eigenaren van Meerzicht lieten dat deze week per brief weten aan de recreanten van de huisjes op het vakantiepark. Zij zijn eigenaar van de huisjes, maar de grond eronder wordt gepacht. De pachtcontracten zijn een jaar geldig en kunnen per januari opgezegd worden.

'Verouderde camping'

Woordvoerder Ron Moerenhout van Europarcs, eigenaar van meer dan zestig vakantieparken in binnen- en buitenland, zegt nog niet te weten wat er precies met het park in Matsloot gaat gebeuren. Het bedrijf houdt alle opties voorlopig open.

"Momenteel is het een verouderde camping en we gaan kijken hoe we er een mooi park van kunnen maken. Eerst gaan we plannen maken en praten met de gemeente, daarna kijken we naar de toekomst van de stacaravans en de chalets", zegt Moerenhout.

Toekomstzorgen

De toekomst van de huisjesbezitters is dus nog onzeker en een aantal van hen maakt zich er grote zorgen over. Sommigen van hen komen al tientallen jaren naar hun vakantiewoning aan het Leekstermeer en hebben er voor duizenden euro's in geïnvesteerd.

"Eerlijk gezegd verwacht ik dat we allemaal weg moeten." Huisjesbezitter Eric Veenstra ziet het somber in. Hij was totaal verrast door de brief die bij hem op de mat viel en baalt van de nieuwe situatie. Veenstra: "Ik en veel anderen genieten erg van dit heerlijke vakantiepark, maar straks wordt het een dertien-in-een-dozijn-camping waar mensen naartoe komen voor een weekendje weg. Daarmee haal je de ziel eruit."

'Opgekocht door beleggers'

Veenstra vreest dat Europarcs de pachtcontracten met de huisjesbezitters op gaat zeggen, waardoor zij genoodzaakt zijn van het vakantiepark te vertrekken. Hij krijgt bijval van mede-vakantiehuisbezitter Tanja Tamina. "Het meest pijnlijke is dat je vaak ziet dat dit soort parken en alles wat erop staat opgekocht wordt en de vakantiehuizen gebruikt worden als beleggingen. In dit park zit erg veel historie en mensen hebben hier met hun geld mooie huisjes gemaakt. Dat gaat dan allemaal verloren", zegt ze.

Zo pessimistisch is Roelof Bakker, die ook een huisje op het park heeft, nog niet. Hij ziet de komst van een investeerder wel zitten, want het park is wel aan een opknapbeurt toe. Bakker: "Natuurlijk zou ik er enorm van balen als we weg moeten, want we hebben een prachtig stekje aan het water, maar ga er vooralsnog vanuit dat we hier gewoon kunnen blijven. Een investering vind ik een goede zaak, als bijvoorbeeld de paden worden verhard of er een jaarronde wateraansluiting komt."

Nog een seizoen

Naar de concrete veranderingen blijft het nog even gissen, maar dat er iets gaat veranderen is volgens Europarcs een zekerheid. Moerenhout: "We kopen geen campings om ze precies te laten zoals ze waren. Het kan dus zijn dat de prachtcontracten worden opgezegd, maar daarover is nog niets duidelijk." Hij benadrukt dat de eigenaren van de vakantiehuisjes hoe dan ook het komende vakantieseizoen nog het recht hebben om van hun huisje gebruik te maken.