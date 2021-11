Djammen: Van deathmetal tot jazz, Leeloo luistert alles

In haar geboortestad wil ze ooit op een dag een muziekkroeg gaan beginnen.

Muziekdocent

Muziek maken zat er dus al vroeg in bij Leeloo, maar pas op latere leeftijd kwam het besef dat ze er meer mee kon dan af en toe zingen op de slaapkamer. "Op de middelbare school heeft mijn docent gezegd dat ik er iets mee moest doen." Die opmerking kwam aan en ze nam het vak muziek mee in haar examenpakket. "Toen ben ik er maar verder mee gegaan." Vanaf dat moment ging ze serieuzer met muziek bezig. "Ik schreef altijd al liedjes, maar nooit dat ik ook wist hoe je moet schrijven. Als in; er zitten ook bepaalde volgordes in. Dat deed ik toen niet en nu wel." Door veel dieper de stof in te duiken wordt muziek maken volgens de jonge Assense ook steeds leuker.

Ontroeren

"Het mooie van het maken van muziek is dat je er mensen mee kunt ontroeren", legt ze uit. Het is een van de vele drijfveren, waarom ze zoveel tijd aan muziek besteedt. "Je kan het zo klein en persoonlijk maken als je wilt, maar je kan het ook zo groot en tof maken als je wilt. Als je echt een feestje wilt bouwen bijvoorbeeld." De liedjes die ze tijdens de zoldersessie speelt zijn beslist geen feestnummers, maar kleine, gedragen liedjes, die de luisteraar wellicht niet onberoerd laat. Toch zit er ook een andere kant aan de jonge singer-songwriter. "Ik luister alle genres eigenlijk. Ik luister naar metal, naar alternatief, naar pop, naar funk, naar bluesrock en jazz. Waar ik nu mee bezig ben is alternatief, maar dat probeer ik op te bouwen naar een soort van bluesrock, omdat ik dat super tof vind."

Muziekcafé

Om bluesrock te maken heb je al gauw meer mensen nodig. Ook daar heeft ze over nagedacht. "Ik hoop dat ik met een band op toffe podia kan staan." Leeloo maakt muziek, maar werkt ook in de horeca. Die twee gegevens samen maken nog een wens. "Dat ik mijn eigen muziekkroeg kan beginnen voor beginnende artiesten, dat zij ook een podium hebben." Het liefst in haar stad, Assen.