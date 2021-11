Blije dorpshuisbeheerder Zuidlaren: 'Een dorpshuis is belangrijk voor mensen die zich eenzaam voelen'

Beheerder René Veen zit, aan de koffie in De Ludinge in Zuidlaren, gisteren te overdenken. Gisterenavond mocht hij het de gebruikers van het pand vertellen dat zowel de clubs en verenigingen als hijzelf ook na volgend jaar van het dorpshuis gebruik mogen maken. "Sommige mensen begonnen te klappen en iedereen kwam direct naar me toe", vertelt de beheerder. "Ook de appjes en mailtjes bleven maar komen."

In beheer van de gemeente

Toen Stichting Trias eind augustus bekendmaakte dat het stopte met het beheer en de exploitatie van de dorpshuizen vanwege onder andere financiële tegenvallers, was er veel onduidelijk. Konden de klaverjasclub, de dansvereniging en ook bijvoorbeeld de taalcursussen, die in de dorpshuizen gegeven worden, nog wel doorgaan?

Wethouder Henny van den Born van Tynaarlo zei tijdens een raadsvergadering in september dat de activiteiten in de drie dorpshuizen in ieder geval door konden gaan tot eind volgend jaar. Maar wat daarna zou gebeuren en hoe het verder zou gaan met de dorpshuizen, dat was de vraag. Gisterenavond kwam het college van burgemeester en wethouders naar buiten met het bericht de exploitatie van de drie dorpshuizen in eigen beheer te willen nemen. De gemeenteraad en de Raad van Toezicht van Stichting Trias moeten nog akkoord gaan met het voorstel.

Toekomstvisie

Veen is blij dat hij de koffie weer kan schenken aan de gebruikers van De Ludinge. "Een dorpshuis is belangrijk voor mensen. Een koffie-ochtend die wij nu elke twee weken hebben, is ook belangrijk voor mensen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan een praatje." Veen is blij dat hij ook voor die mensen het vaste gezicht blijft van het dorpshuis in Zuidlaren. Al blijft het door het oplaaien van het coronavirus de komende weken aardig leeg in het multifunctionele centrum.

Toch is de tijd van onzekerheid van de gebruikers van De Ludinge nog niet helemaal voorbij. Het pand staat op de lijst om gesloopt te worden. Wanneer dat gebeurt, is volgens wethouder Van den Born nog onduidelijk. Beheerder Veen hoopt dat ook dit vraagstuk snel wordt beantwoord. "Ik vind dat de gemeente moet zeggen: we zorgen voor onderdak ook voor in de toekomst."

